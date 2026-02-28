Altrimenti l’Inps continuerà a corrispondere l’importo al minimo. A ricordarvelo è il Caf Lavoro e Fisco di Matera proprio l’ultimo giorno di febbraio. La suonata, serata conclusiva del festival di Sanremo a parte, giunge opportuna per aggiornare l’assegno unico per i figli fino a 21 anni. Non ci imbarchiamo in conti, percentuali e parametri. A questo ci penseranno Angelo Antonucci e lo staff del Caf di via De Lorenzo 4, per recuperare gli arretrati, con l’invito ad affrettarsi per richiede l’Iseee 2026 entro il 30 giugno prossimo. A cominciare da lunedì 2 marzo, cantando cantando uno dei successi del festival dei fiori. E vi togliete il pensiero.

