Fatevi due conti e al Caf toglietevi il pensiero…

…con la dichiarazione dei redditi, modello 730 precompilato, o da compilare portando tutto quello che occorre per detrarre, comprovare e fare tutto quanto comporta per il contribuente. E del resto per avere contezza dei conti è meglio rivolgersi al Caf. Quello della Cisal di viale Einaudi 95 a Matera , con Angelo Antonucci, Licia e Mariangela, hanno avviato la ”macchina” contabile da un po’, appuntando eventuali quesiti,casistiche e percorsi virtuosi per facilitare questo appuntamento annuale. Qualcuno dovrà mettere mano alla tasca, altri potranno cominciare a incassare gli accantonamenti dei bonus, altri ancora saranno a credito. Caffè pagato, anzi gratis per tutti: Caf come caffè…con o senza zucchero , marca 730, naturalmente.