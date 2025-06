Fare impresa ad Altamura nasce l’ AG Point

L’appuntamento è per il 3 luglio, alle 17,30, al cinema Mangiatordi per la presentazione di una nuova associazione di imprese Ag https://www.agimprese.it/ che si impegna a dare una svolta, quanto a proposte, progettualità, servizi,lavoro di rete e di stimolo per il territorio altamurano e murgiano, che deve guardare alle risorse endogene ( e ce ne sono) e a quanto si muove nel mondo in diversi settori.E dai contributi di imprenditori, politici e di quanti hanno a cuore tradizione,innovazione e sfide per rimettersi in marcia, creare opportunità e,naturalmente, lavoro per i giovani non c’è che da rimboccarsi le maniche e guardare con interesse a quanto Ag si appresta a fare ad Altamura e dintorni.



COMUNICATO STAMPA

Evento: AG IMPRESE presenta “AG Point Altamura”

Giovedì 3 luglio, presso la Multisala Teatro Mangiatordi di Altamura, in via Catalano 20, a partire dalle ore 17.30, con la presenza del Senatore Ignazio Zullo, l’Onorevole Rossano Sasso, il Consigliere Regionale Francesco Paolicelli e l’imprenditore Dr. Pasquale Lorusso, Amministratore unico di Bawer S.P.A. e già Presidente di Confindustria Basilicata, AG Imprese Italia promuoverà la presentazione di AG Point Altamura. All’Evento moderato dal giornalista conduttore Felice Griesi, interverrà l’international executive advisory partner BNL-BNP PARIBAS, Dr. Francesco Converti, che, in stretta collaborazione col Presidente Giovanni Squicciarini, con il Direttore tecnico Gioacchino Perrucci e con il Direttore commerciale Francesco Fiore si prepongono di offrire un riferimento di indiscutibile levatura all’importantissimo tessuto imprenditoriale, commerciale ed artigianale che anima l’intero Territorio murgiano.

Altamura, 24 giugno 2025 AG Point Altamura