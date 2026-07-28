Facoltà di Scienze Agrarie a Matera. SOddisfatti Stigliano e Giordano

L’avvio di un nuovo corso di laurea a partire dal prossimo mese di settembre è un segnale interessante, che consentirà a giovani della Basilicata e, si auspica, anche a quelli delle regioni limitrofe di fare una scelta formativa per portare valore aggiunto al settore primario. L’offerta formativa dell’ Università degli Studi della Basilicata è coordinata dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali (DAFE), con una offerta che riguarda Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali e Tecnologie Alimentari.La novità del corso in Sistemi Agroalimentari Sostenibili per Scienze agrarie ha incontrato la soddisfazione del consigliere provinciale Carlo Ruben Stigliano (Insieme per la provincia di Matera) e di Michel Giordano presidente provinciale della Provincia di Matera.



IL COMUNICATO DI STIGLIANO

A settembre 2026 parte il nuovo corso di laurea in Scienze agrarie a Matera. Soddisfazione del consigliere Carlo Ruben Stigliano, che ha lanciato la proposta e sostenuto l’iter.

Il consigliere provinciale, Carlo Ruben Stigliano, del gruppo “Insieme per la provincia di Matera”, esprime vivo compiacimento per l’apertura del corso di laurea di Scienze agrarie che partirà nel prossimo mese di settembre 2026 a Matera, lanciando l’appello ad iscriversi per i tanti giovani che vogliono ancora innovare e investire nel settore primario. “A loro rivolgo un invito sincero -esordisce Stigliano- ovvero scegliere di investire nella formazione. Il settore agroalimentare ha bisogno di competenze, ricerca, innovazione e di una nuova generazione capace di valorizzare ciò che i nostri nonni ci hanno tramandato con il loro lavoro e la loro esperienza: un patrimonio costruito nel corso dei secoli. Tradizione e innovazione non sono in contrasto. Insieme possono costruire un’agricoltura più sostenibile, competitiva e capace di creare opportunità per il nostro territorio. Devono considerare l’agricoltura come un’opportunità di riscatto e crescita per la nostra Basilicata. -rimarca Stigliano- Il futuro del nostro territorio, infatti, passa dal settore primario, dall’innovazione e dalla formazione”. Stigliano esprime soddisfazione e orgoglio per aver contribuito alla nascita del nuovo corso di laurea interclasse in Sistemi agroalimentari sostenibili (L-25 Scienze agrarie e L-26 Tecnologie alimentari), facendo parte del Comitato scientifico d’indirizzo, e promuovendo nel suo ruolo di consigliere provinciale il protocollo d’intesa tra università degli studi di Basilicata e Provincia di Matera. “In questa battaglia culturale -sottolinea ancora Stigliano- ringrazio chi è stato al mio fianco: il mio sindaco Enrico Bianco, con il quale ho condiviso la visione di una presenza dell’Università della Basilicata sempre più forte nel Metapontino; l’amica di tante battaglie Concetta Sarlo, che da consigliera provinciale ha condiviso con me questo percorso; il presidente della Provincia, Francesco Mancini, che mi ha sostenuto dandomi la possibilità di rappresentare con dignità istituzionale l’ente in questo importante progetto”. Il corso di laurea sarà attivato nella sede del campus di via Lanera. Stigliano ringrazia il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali, alimentari ed ambientali (Dafe) nelle persone del professor Giovanni Di Renzo, direttore della facoltà di Scienze agrarie, e il professore ordinario di Coltivazioni arboree-Frutticoltura Bartolomeo Dichio. “Sono fermamente convinto -conclude- che la facoltà di Scienze agrarie, in Basilicata più che altrove, abbia bisogno di fondersi con il territorio e il tessuto imprenditoriale di settore, soprattutto quello Metapontino che mostra ogni giorno di voler scommettere anche su innovazione e formazione per produrre le sue eccellenze”.

Matera, 28 luglio 2026

Il consigliere provinciale

Carlo Ruben Stigliano



E QUELLO DI GIORDANO

Giordano (FdI Provincia di Matera): “Grande soddisfazione per l’avvio dei corsi universitari in Scienze Agrarie e

Tecnologie Alimentari a Matera”

“L’avvio dei corsi di laurea in Scienze Agrarie e Tecnologie Alimentari rappresenta una straordinaria opportunità di crescita, sviluppo e radicamento della cultura della formazione superiore nel nostro territorio.”

Queste le parole con cui il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Matera, Michele Giordano, accoglie con entusiasmo la notizia dell’apertura dei nuovi percorsi universitari nella città dei Sassi. Un traguardo strategico che arricchisce l’offerta

formativa locale e risponde concretamente alle vocazioni produttive della regione.

Giordano ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al consigliere provinciale Carlo Stigliano, il cui impegno, insieme

a quello dell’ex consigliera Concetta Sarlo e degli attuali consiglieri Marzano e Bilotta, è stato determinante per il raggiungimento di questo obiettivo:

“Un ringraziamento particolare va al consigliere provinciale Carlo Stigliano, che ha lavorato con dedizione e

competenza alla stesura del protocollo d’intesa tra la Provincia di Matera e l’Università della Basilicata. La sua

determinazione e la visione lungimirante hanno permesso di tradurre in atti concreti un’idea fondamentale per il futuro dei nostri giovani.”

L’arrivo di queste discipline universitarie a Matera si candida a diventare un vero e proprio motore propulsore per il comparto primario regionale. Secondo il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, l’ateneo offrirà nuovi stimoli e competenze all’avanguardia, indispensabili per guidare l’innovazione in agricoltura e sostenere la competitività delle

aziende.

“Puntare sulla formazione di alto livello in un settore chiave come l’agroalimentare significa investire sul futuro” –

conclude Giordano – “dando ai tanti giovani imprenditori agricoli lucani gli strumenti moderni necessari per affrontare le sfide dei mercati globali, valorizzando al contempo le eccellenze del nostro territorio attraverso la ricerca e la tecnologia. Infatti le aziende agricole del nostro territorio diventeranno i “laboratori” in cui formare le prossime

generazioni di imprenditori agricoli.”

Matera, 28.07.2026

Ufficio Stampa

FdI Provincia di Matera