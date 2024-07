Fa caldo…ma non dimenticate di fare il 730

Angelo Antonucci, Licia e Mariangela, lo staff del Caf Cisal di Matera, non è ancora in vacanza e come tanti è al lavoro, nonostante il solleone da 40 gradi e passa consigli di andare al mare…Ma c’è tempo e per evitare che, al rientro, facciate bagni di sudore per evitare di incappare in errori dell’ultima ora o di pagare la mora…consigliano di affrettarsi per prenotare l’appuntamento per elaborare il modello 730/2024. E il vantaggio è triplice: ci si toglie un pensiero, si riceve subito il rimborso Irpef e si evita di pagare gli interessi per ritardato versamento. Dove, come e quando? Nella locandina c’è tutto: luogo degli uffici e recapiti telefonici. Poi potete partire per le vacanze.