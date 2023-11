Estate al rimborso…Contributi dal Comune di Matera. Con lo spid dal Caf

Scuole estive, attività sportive per voi o i vostri figli e ogni altra attività che ha consentito alla vostra famiglia di trascorrere una vacanza serena può ottenere un ”contributo” spese, messo a disposizione dal Comune di Matera. Nei giorni scorsi la nota dell’Amministrazione sul come fare e a chi spetta, poi l’istanza con lo Spid che rappresenta ancora per tanti un ostacolo per accedere ai servizi comunali. E allora Angelo Antonucci, Licia e Mariangela del Caf di via IV Novembre sono pronti a spiegarvi la cosa, come fare e chi ha diritto, fino a quale importo, per ottenere la contribuzione. L’estata sta finendo…anche perchè i fondi non sono illimitati. E l’autunno o l’inverno, non sappiamo, bussa alle porte.