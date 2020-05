Provarci ed essere coerenti è quanto la fase 2 della stagione da virus a corona richiede alle aziende, agli italiani, per far girare l’economia e favorire la ripresa. Una strada in salita, ma che va percorsa fino in fondo. A farlo sono un marchio, una famiglia di imprenditori e un prodotto amico e tipico della nostra terra, l’Amaro Lucano, che è simbolo di ospitalità come l’offerta turistica da rianciare. Ed è anche per questo, nel solco della scoperta delle bellezze italiane, che ”Essenza Lucano” – lo spazio espositivo interattivo e multimediale di Pisticci,dedicato alla famiglia Vena e alla nascita del celebre Amaro- sarà aperto gratuitamente a partire dal 30 maggio e in altri giorni indicati nel calendario.

LA NOTA DI PRESENTAZIONE

Alla scoperta delle bellezze italiane:

Essenza Lucano riapre (gratuitamente) le sue porte e rilancia il turismo Made in Basilicata

Pisticci, 29 maggio 2020 – A poche settimane dall’entrata in vigore della nuova “fase 2” e della progressiva ripresa delle attività culturali riaprono le porte di Essenza Lucano, lo spazio espositivo interattivo e multimediale dedicato alla storia della famiglia Vena e alla nascita del celebre amaro.

Da sabato 30 maggio sarà nuovamente possibile ripercorre le origini di una delle più importanti aziende italiane attraverso un percorso evocativo tra alambicchi, documenti originali e le immagini delle celebri campagne pubblicitarie.

La sua riapertura simboleggia la ripresa di una nuova normalità e il progressivo rilancio di un turismo domestico, alla riscoperta delle bellezze culturali che caratterizzano la terra lucana e tutto il nostro paese. Una ripartenza al sapore di Amaro Lucano, che l’azienda ha deciso di sostenere in questo particolare periodo rendendo gratuito l’ingresso di Essenza Lucano.

«Questa riapertura è per noi come una seconda inaugurazione, una nuova ripartenza che ci rende orgogliosi – un orgoglio tutti italiano – per quanto possiamo offrire alla nostra meravigliosa terra. Spero che la visita ad Essenza rappresenti un momento di gioia, serenità e spensieratezza per tutti coloro che verranno a trovarci insieme alle proprie famiglie, contornati dalla nostra storia dei dai nostri profumi» – Rosistella Provinzano, consigliere delegato di Lucano 1894 S.r.l. e general manager del museo Essenza.

Lo spazio espositivo resterà aperto al pubblico nei seguenti giorni:

Martedì 16,00/20,30

Mercoledì 11,00/13,30 16,00/20,30

Giovedì 11,00/13,30 16,00/20,30

Venerdì 11,00/13,30 16,00/20,30

Sabato 11,00/13,30 16,00/21,00

Domenica 11,00/13,30 16,00/20,30

Lunedì chiuso

* Essenza e le botteghe saranno aperte eccezionalmente lunedì 1 di giugno e per tutto il ponte, e chiuse mercoledì 3 giugno (h 11,00/13,30- 16,00/20,30).

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://www.essenzalucano.it/

T. +39 0835469207

About Amaro Lucano 1894

Amaro Lucano è la storia di una famiglia lucana che, partita da un liquore nato dalla tradizione locale, è diventata una delle più importanti aziende nazionali nella produzione e commercializzazione degli spirits. Un brand conosciuto in tutto il mondo che ha saputo mantenere il suo “spirito” fondato sul rispetto della passione di famiglia e della terra in cui è nato. Ad oggi Gruppo Lucano conta circa 50 dipendenti tra la sede operativa di Pisticci Scalo, dove si trovano i reparti produttivi, Vico Equense, Matera e l’headquarter di Milano ed investe costantemente in comunicazione, risorse umane e ricerca e sviluppo per incrementare la propria market share in Italia e all’estero. Oltre alla produzione del famoso Amaro, l’azienda ha nel proprio catalogo altre 15 etichette di liquoristica italiana realizzate nello stabilimento di Pisticci.