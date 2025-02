Esposito (Cgil): “Le concessioni ENI scadono il 2029. Urge piano che eviti perdita posti di lavoro come nell’automotive”

“Nel 2029 scadrà la concessione Eni per l’estrazione di idrocarburi in Basilicata. Quattro anni sono dietro l’angolo e con i ritardi accumulati nella transizione energetica e nei progetti no oil previsti nel patto di sito il rischio è di arrivare impreparati e di innescare l’ennesima bomba sociale con centinaia di posti di lavoro persi, come sta accadendo nell’area industriale di Melfi per l’automotive”. Lo afferma il segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito, intervenendo sul dibattito a latere di quanto discusso al tavolo della trasparenza Eni e Regione Basilicata. “La strada della transizione energetica – ricorda Esposito – è segnata e il nostro Paese è chiamato ad attuare politiche industriali che guardano a un nuovo modello di sviluppo sostenibile, basato sull’uguaglianza e sulla democrazia. La Basilicata ha già pagato il suo prezzo in termini ambientali e di contributo energetico al Paese con la produzione del fossile. Ma lo scenario sta cambiando. Il petrolio è una risorsa finita che nell’arco di una decina di anni non potrà più essere estratta. È necessario un impegno concreto e attuale delle istituzioni e delle multinazionali del petrolio affinché non venga garantita solo la riconversione delle industrie petrolifere ma anche la bonifica dei territori, in parte compromessi. Da un lato – aggiunge – c’è la questione occupazionale con circa tremila addetti del settore, tra diretti e indotto, che vanno formati in vista di una riconversione green. E dall’altro c’è la questione della tutela ambientale e di una restituzione alla comunità di terreni che non sono più adatti a una vocazione agricola. Si affronti anche questo aspetto, di cui non si hanno aggiornamenti, al tavolo istituito in Regione. Emerge oggi più che mai – conclude – l’esigenza di imprimere al monitoraggio e alla verifica degli impegni assunti da Eni e Regione una evidente accelerazione e di procedere, nel contempo, alla realizzazione di un vero e proprio piano di reindustrializzazione dell’area della Val D’Agri che inizi a prefigurare chiaramente, già da oggi, una roadmap sulla quale impegnare ulteriormente Eni e Regione Basilicata oltre il 2029”.

