Energia: rinviata al 1° luglio il Servizio a Tutele Graduali per i clienti non vulnerabili

L’Adiconsm di Matera in una nota comunica che “vi sono novità per i consumatori non vulnerabili che sono ancora nel mercato tutelato dell’energia. A seguito di quanto disposto dal Decreto legge “Energia” n. 181/2023, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha modificato quanto previsto in tema di elettricità per i consumatori non vulnerabili.

La fine del mercato tutelato dell’energia elettrica – commenta Marina Festa, Presidente dell’Adiconsum Provinciale di Matera – e il nuovo termine per l’attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG), riservato ai consumatori non vulnerabili che non effettueranno la scelta di un operatore del mercato libero, a differenza di quanto previsto, non sarà più il 1° aprile 2024, ma il 1° luglio 2024.

Tanto viene riportato nel comunicato stampa dell’ARERA del 20 dicembre scorso.

La decisione dell’ARERA è stata presa per questi motivi:

1. informare i consumatori attraverso delle Campagne condotte dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE)

2. preparare l’operatività del Servizio a Tutele Graduali

3. limitare il periodo intercorrente tra l’assegnazione e l’attivazione del Servizio.

Il rinvio dell’attivazione del Servizio a Tutele Graduali al 1° luglio 2024 fa sì che i consumatori non vulnerabili che non hanno scelto il fornitore del mercato libero rimarranno nel Servizio di Maggior Tutela fino al 30 giugno 2024.

Dal 1° luglio 2024, coloro che non avranno scelto un fornitore del mercato libero, usufruiranno del Servizio a Tutele Graduali del fornitore del mercato libero a cui saranno assegnati tramite le aste dell’Arera. I prezzi (fissi o variabili) saranno determinati liberamente dal fornitore, mentre le condizioni contrattuali saranno decise dall’Autorità.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla sede Adiconsum di Matera, Via Ettore Maiorana 31 o telefonare al numero 0835330538.”

