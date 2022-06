Energia? Metti il Pnrr… nell’Hub di Basilicata

Potenzialità tante. Ci mancherebbe. Risorse anche, quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma occorrono progetti, gestiti con professionalità, lungimiranza e piano di gestione per fare della Basilicata, lungo l’asse Valbasento-Vulture Melfese, per tirare fuori un Centro dell’energie alternative a cominciare dall’idrogeno. La scommessa è tutta qui per tirare fuori un Hub(centro in italiano) se vi piacciono gli anglicismi per passare dalle buone intenzioni ai fatti. Il tempo stringe e il senatore azzurro Saverio De Bonis sta cercando di dare una accelerata, portando a Matera, nonostante l’afa, parlamentari azzurri (Giuseppe Moles, Michele Casino, Anna Maria Bernini) ,assente per impegni il presidente della giunta regionale Vito Bardi, esperti (Giulia Monteleone ingegnere dell’Enea, Mauro Caprabianca (responsabile market operation and Analisys di Terna, Nicola Conenna, fisico e autore del libro ‘’Idrogeno il nuovo oro)su un tema ” L’hub lucano delle energie rinnovabili” che ha destato interesse anche da fuori regione. A moderare i lavori il direttore de ‘’Il Quotidiano del Sud’’ Roberto Napolitano che sta portando con coerenza il dibattito sul Sud, tra potenzialità, occasioni mancate ma scarsa propensione a fare sistema. Difficile nell’Italia a due e a tre velocità, tra incapacità a innovare, lavorare sulle priorità e dare spazio a giovani. E la Basilicata, che continua nella discesa libera del calo demografico, paga i limiti della cultura d’impresa, limitata a poche lodevoli eccezioni. Si spera nel Pnnr, per rimboccarsi le maniche. Siamo come san Tommaso…



COSA E’ EMERSO DAL CONVEGNO

La Basilicata, grazie alle opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), può diventare un hub delle energie rinnovabili, che spaziano dal petrolio all’eolico, dal fotovoltaico all’idrogeno e con una produzione che potrebbe contribuire alla domanda di altre realtà del Sud. E’ l’indicazione emersa dal convegno sul tema ” L’hub lucano delle energie rinnovabili” promosso dal senatore Saverio De Bonis (Forza Italia), con la partecipazione di politici, rappresentanti di società di settore e imprenditori “.



” La Basilicata -ha detto il sen De Bonis- si sta presentando a questo appuntamento dell’idrogeno tra le prime cinque, sei regioni capofila nel nostro Paese. Puo’ quindi svolgere questo ruolo della transizione energetica al Paese. Anche perchè ha dato tanto al Paese in termini di energia fossile . PUo’ diventare capofila nelle rinnovabili, sopratutto per l’idrogeno verde , che dal surplus produttivo che c’è nelle rinnovabili puo’ essere dedicato alla produzione di energia. Terna ed Enea ci possono dire come stoccare questo tipo di energia. L’asse tra la Valbasento e il Vulture Melfese è una area eletta per ospitare questi investimenti e, sopratutto, per avere delle ricadute sui costi delle nostre imprese e dei cittadini” .



Per il sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Giuseppe Moles, occorre utilizzare bene le opportunità del Pnrr.”Rispetto ad altre realtà – ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio-la Basilicata è avvantaggiati. Abbiamo tutta una serie di risorse che altre regioni non hanno come acqua, petrolio, vento,sole . Però dobbiamo essere in grado di utilizzare, anche attraverso i fondi del Pnrr e al meglio. Senza sprechi, speculazioni e quindi tutti gli enti preposti a questo devono lavorare, non solo benissimo, ma controllare che di tanti soldi che arriveranno e i progetti che si saranno siano utilizzati a queste risorse e con uso consapevole delle stesse”. La senatrice Maria Bernini ha ribadito la volontà di utilizzare tutte le fonti energetiche.



”Occorre muoversi nel solco del Pnrr -ha detto la senatrice Anna Maria Bernini, componente della commissione esteri.La Basilicata è sempre andata avanti, ricca di risorse, polmone verde del Mediterraneo. Mai come ora si possono esplorare nuove tecnologie, e premetto che siamo favorevoli a una neutralità energetica e a una sostenibilità sostenibile. Non possiamo abbandonare le vecchie risorse, anche fossili,senza aver fatto un passaggio sostenibile per imprese, lavoratori , famiglie. Tutte le energie verdi, l’idrogeno in particolare, sono una grande opportunità che l’Europa e quindi con il Pnrr. Dobbiamo e possiamo farcela con i tempi”.



E Michele Casino, deputato azzurro di Matera, e componente della commissione ambiente è stato ancora più esplicito. ‘’ Abbiamo le risorse naturali e quelle del Pnrr da mettere a frutto -ha detto Michele Casino.Si tratta ora di mettere a punto progetti, coinvolgendo le migliori risorse della Basilicata. Imprese, ma soprattutto giovani, che possono darci quella marcia in più raggiungere l’obiettivo, creare sviluppo e abbattere i costi dell’energia, diventata la priorità del Paese, dell’Europa e del Mondo’’ . Attendiamo il coordinamento della Regione e i fatti, naturalmente.