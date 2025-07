Energia e contratti capestro. Federconsumatori invita ad aprire occhi e orecchie…

Storie e azioni truffaldine che si ripetono con segnalazioni e denunce rivolte all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che non sempre riesce a contrastare metodi e azioni di assalto continue e, spesso subdole, che gli operatori dell’energia- attraverso i call center- hanno nei confronti di ignari consumatori. FedeRconsumatori si è mossa, dopo la miriade di segnalazione dei cittadini. Il Governo fa ben poco per arginare il fenomeno, lasciando che il mercato vada avanti da sé…come il ‘’Carrozzone’’ di Renato Zero. E se a questo aggiungiamo che dovremo comprare la onerosa energia statunitense, che rientra nell’accordo ( una imposizione accettata senza trattative) sui dazi con l’evanescente Unione europea. Siamo conciati male.



IL COMUNICATO DI FEDERCONSUMATORI

Oggetto: gravi comportamenti scorretti nei cambi di fornitori di Energia.

Sono sempre più numerose le segnalazioni ricevute da cittadini che denunciano irregolarità e comportamenti ingannevoli da parte di presunti operatori, i quali li contattano telefonicamente subito dopo la richiesta di switching (processo di cambio fornitore), presentandosi falsamente come incaricati del nuovo gestore.

Durante queste chiamate, agli utenti vengono fornite informazioni non veritiere, tra cui:

• la comunicazione che il cambio fornitore è stato annullato o rifiutato;

• l’indicazione che l’offerta sottoscritta non è più disponibile;

• la proposta di un’alternativa spesso meno vantaggiosa o poco trasparente.



In molti casi, gli utenti – insospettiti – hanno consultato direttamente il proprio gestore, scoprendo che il passaggio era avvenuto regolarmente e che le comunicazioni ricevute erano del tutto infondate.

Queste pratiche rappresentano una violazione dei diritti fondamentali dei consumatori: ledono la libertà di scelta, compromettono la tutela della privacy e minano la fiducia nel mercato libero dell’energia, già messo a dura prova dalla recente uscita dal mercato tutelato.

Per questo motivo, Federconsumatori ha richiesto un intervento urgente ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), chiedendo:

• l’apertura di un’indagine per accertare l’origine e la diffusione di queste pratiche;

• la verifica di eventuali violazioni delle normative vigenti;

• l’individuazione e la sanzione dei soggetti responsabili.

Nel frattempo, invitiamo i cittadini alla massima prudenza: in caso di contatti sospetti, si raccomanda di non fornire dati personali né di aderire a nuove offerte senza aver effettuato opportune verifiche con il proprio gestore.

Federconsumatori è a disposizione degli utenti per fornire informazioni, assistenza e tutela attraverso le proprie sedi territoriali presenti in tutta Italia. Noi ci siamo.

Federconsumatori Matera

Giuseppe Giannella