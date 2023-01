Energia, come ridurre i costi. A Matera workshop con Rina Prime

Se la bolletta energetica è alle stelle, a causa degli effetti negativi di conflitti internazionali e di speculazioni di mercato ricorrenti, è prioritario per famiglie e imprese mettere mano alle scelte di buon senso, con una programmazione a breve e a lunga scadenza. E allora il confronto, la consulenza con esperti che tutti i giorni monitorano e operano nel settore, è la cosa giusta da fare. Il workshop Energy organizzato per il 26 gennaio a Matera, presso Alvino 1884, da Rina Prime value services è l’occasione per le piccole e medie imprese di saperne di più anche sul business sostenibile. L’argomento da affrontare è incentrato sul tema “

“Fotovoltaico e Comunità Energetiche: opportunità di business sostenibili per terreni e coperture”. Tanti gli spunti per entrare nel cuore dei problemi e delle opportunità, come riportano le riflessioni di Piercarlo Rolando, amministratore delegato di RINA Prime Value Services, nel comunicato di presentazione dell’evento. Altri spunti verranno dal contributo e dal dibattito con gli esperti. A moderare i lavori Stefano Bisi, a Matera nel dicembre scorso per un evento della Fondazione Grande Oriente d’Italia su ambiente e pace. Questa volta nel ruolo mai accantonato di giornalista e di direttore del periodico di economia “ Espansione”



L’evento è destinato a tutte le imprese sul territorio che desiderano ridurre i costi energetici, l’impatto ambientale e valorizzare i terreni e/o le proprie coperture, contribuendo alla transizione energetica.

Fa tappa anche a Matera la serie di incontri organizzati da RINA Prime Value Services – società operante in ambito real estate e appartenente al Gruppo RINA – e Prime Green Solutions- società specializzata nelle attività di ristrutturazioni edilizie nell’ambito della riqualificazione energetica – in collaborazione con il magazine economico Espansione e dedicati alla sostenibilità e al risparmio energetico.

Il convegno dal titolo "Fotovoltaico e Comunità Energetiche: opportunità di business sostenibili per terreni e coperture" si terrà il 26 gennaio 2023 alle ore 10.30 presso L'Hotel Alvino 1884, via San Vito 28.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita (tramite compilazione form https://join.rinaprime.com/energy-workshop/matera/ o al numero 338 842 5060).

L’evento è dedicato a tutte le imprese, aziende agricole e proprietari terrieri sul territorio che desiderano ridurre i costi energetici, l’impatto ambientale e valorizzare i terreni e/o le proprie coperture, contribuendo alla transizione energetica. Sarà l’occasione per condividere i benefici economici, ambientali e sociali dell’installazione di impianti fotovoltaici e della creazione di comunità energetiche, in un contesto in cui la transizione ecologica gioca un ruolo essenziale e strategico.

Al fianco delle PMI italiane per superare il caro energia

La transizione energetica ha bisogno di superfici per poter produrre energia green e rappresenta una grande opportunità per terreni industriali e agricoli, coperture industriali e aree industriali dismesse.

L’evento costituisce un momento di approfondimento sul tema delle Comunità Energetiche e sui modelli di business degli impianti fotovoltaici. Verranno presentati alcuni casi concreti su come valorizzare al meglio i propri tetti e terreni (agricoli ed industriali) al fine di comprendere come muoversi correttamente in questo settore riducendo inoltre la propria bolletta energetica.

“Una comunità energetica è un’associazione composta da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, i quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. – precisa Piercarlo Rolando, amministratore delegato di RINA Prime Value Services – Si tratta dunque di una forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale. Le CER potranno contribuire, secondo le stime, con circa 17 GW di nuova potenza da rinnovabili entro il 2030. I costi energetici, soprattutto per le imprese italiane, stanno pesando sempre più e non possono più essere ignorati. I vantaggi di una CER sono notevoli, uno su tutti: autoconsumare l’energia prodotta da un impianto di produzione di energia rinnovabile (ovvero FER) significa avere elettricità gratis”.

“L’incremento nell’ultimo decennio delle richieste di pannelli fotovoltaici a livello internazionale ha ridotto il costo di acquisto per singolo kW di potenza installata, consentendo il rientro degli investimenti in tempi accettabili anche senza uso di incentivi. -afferma Francesco Medri, vice presidente RINA Prime Value Services – Rispetto ad altre tecnologie di produzione di energia da fonti rinnovabili, come le pale eoliche o generatori con biomassa/biogas, il fotovoltaico è rimasto ancora un asset sicuro su cui investire e avere ritorni interessanti per il semplice motivo che dipende da una risorsa illimitata e gratuita, il sole, presente ovunque nel mondo e con dati statistici ben consolidati e ciclici. Se gli asset su cui investire all’inizio erano grandi impianti a terra o su serra (oltre i 20 MW) che immettevano il 100% dell’energia prodotta in rete, oggi la tendenza si è spostata su impianti di medie dimensioni (1 MW mediamente) in copertura e su consumatori importanti di energia, che diventano parte attiva nella generazione locale decentralizzata. Si stima che 264 milioni di cittadini dell’Unione Europea si uniranno entro il 2050 al mercato dell’energia come prosumer (autoproduttore), generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del sistema”.

RINA PRIME VALUE SERVICES

RINA Prime Value Services opera nei Real Estate Services con una focalizzazione nell’ambito della valutazione e della certificazione tecnico immobiliare, con un focus all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità.

RINA Prime Value Services è controllata al 50% da RINA, multinazionale presente in 70 paesi con oltre 160 anni di esperienza in una vasta gamma di settori industriali, e al 50% dai soci fondatori di AxiA.RE, il primo esperto indipendente italiano e uno dei principali operatori indipendenti nel settore delle valutazioni immobiliari.

Caratterizzata da un track record di eccellenza, RINA Prime Value Services dispone del più grande ed innovativo sistema di business & data intelligence per il Real Estate. Una piattaforma di management e di valutazione di ultima generazione, di proprietà esclusiva, completamente automatizzata e continuamente implementata da intelligenza artificiale.

Sensibile al tema degli investimenti sostenibili e della green economy, l’expertise di RINA Prime Value Services spazia dall’implementazione dei protocolli ESG al Green Building.

RINA Prime Value Services controlla RINA Prime Property, Idea Real Estate e NPLs RE Solutions. RINA Prime Value Services, inoltre, possiede Prime Green Solutions.

