“Con il 55,6% delle preferenze la Femca Cisl è risultata di gran lunga l’organizzazione sindacale più votata alle elezioni per il rinnovo della Rsu alla Orma, azienda di Pisticci del settore gomma-plastica che dà lavoro a 68 addetti. Le altre due sigle sindacali in lizza, la Filctem Cgil e la Uiltec Uil, si sono fermate entrambe al 22,2%. Un dato in netta crescita per la federazione della Cisl che per pochi decimali non è riuscita ad eleggere il secondo delegato.”

E’ quanto si legge in una nota sindacale in cui si precisa che:

“La Rsu sarà pertanto composta da Fabrizio Guida per la Femca, Vincenzo Farina per la Filctem e Salvatore Mastroluisi per la Uiltec. Guida, in quanto candidato più eletto, sarà anche Rls.”

Soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della Femca Cisl Basilicata, Francesco Carella, che “rivolge un ringraziamento ai candidati per l’impegno e ai lavoratori per il consenso tributato auspicando un percorso unitario per il bene di tutti.”

“Orma è una realtà importante del nostro martoriato territorio – ha spiegato Carella – una delle poche aziende che continua a fare investimenti senza contare sui contributi regionali. E le aziende sane che investono producono anche più posti di lavoro, tanto è vero che la Orma ha assunto negli ultimi mesi circa 15 nuovi addetti“.