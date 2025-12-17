Elettriche. Da Vienna il silenzioso rombo di Radetzky

Dalla sperimentazione al prototipo alla produzione con il motore per la Vespa Piaggio, e non solo, pronto a valicare i confini austriaci per marcia in silenzio con il rombo di Radetzky. Per quanti conoscono l’incedere marziale di quelle note può essere una opportunità da cogliere al volo, visto che la Commissione europea se ha accolto per gran parte l’istanza dei costruttori di veicoli di continuare a produrre ancora con motori termici https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2025/12/16/lue-rivede-lo-stop-ai-motori-termici-dal-2035-si-a-ibride-e-biofuel_a61a6ba3-c907-47cf-9934-8e78b1527b3a.html, allo stesso tempo ha aperto ai biocarburanti, alle motorizzazione ibride, alle batterie prodotte nell’Unione e alla produzione di piccoli veicoli a trazione elettrica. Microvetture ma anche veicoli a due e tre ruote. Quanto segnalatoci dall’amico e concittadino Angelo Stagno è comunque interessante, eventualmente, anche per le imprese materane e di Basilicata. Con la produzione della Pinasco,della quale abbiamo già parlato, e con una prova su strada sulla sua Vespa a trazione elettrica già fatta da Angelo. ”..Ancora più scattante al semaforo – scrive l’architetto materano- probabilmente il nuovissimo motore elettrico per trasformazione in RETROFIT di Vespa Oldtimer di PINASCO Srl, – Progetto “EUREKA” – presentato ad EICMA 2025 nel novembre scorso e pronto per la produzione di serie. Se ci fossero imprenditori o officine meccaniche materane disposte a trasformarsi in meccatroniche, sarebbe un’ ottima opportunità di sviluppo e upcycling di attività artigianali altrimenti destinate al declino. Questo intento tende a proiettare verso una rinascita sostanziale di molte piccole aziende sulla base di nuove tecnologie applicate ad una delle icone del design italiano nel mondo” Gemellaggio azzeccato. Peccato che quel marchio tricolore da Pontedera abbia preso la strada dell’India, per motivi di opportunità.

