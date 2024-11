Egidio De Marco (Filca Cisl): anche in Basilicata carenza di manodopera qualificata in edilizia

Un fenomeno che anche in Basilicata sta raggiungendo dimensioni preoccupanti e che rischia di avere ripercussioni sulle stesse opere del PNRR. E’ la mancanza di manodopera qualificata nel settore dell’edilizia con la difficoltà a reperire lavoratori formati e ad assicurare anche un adeguato ricambio generazionale nel comparto.

E’ l’allarme lanciato da Egidio De Marco, segretario generale aggiunto della Filca Cisl Basilicata per il quale «la mancanza di personale comporta ritardi nei progetti, rallentando la realizzazione delle opere e causando l’aumento dei costi e la riduzione della produttività. Inoltre, la scarsa disponibilità di lavoratori qualificati può compromettere la qualità delle costruzioni, aumentando i rischi sui cantieri.

Si tenga conto che non c’è soltanto carenza di manodopera qualificata ma anche di tecnici specializzati. La sfida già nel breve e medio termine è investire sulla formazione e sulle nuove generazioni.

Sicuramente vanno garantiti incentivi per i giovani, offrendo percorsi formativi ben retribuiti e facendo leva sulla formazione professionale continua per aggiornare le competenze dei lavoratori e renderle più adatte alle nuove tecnologie. Altra opportunità è rappresentata dall’adozione di politiche che facilitino anche l’immigrazione di lavoratori qualificati. Di pari passo al tema delle risorse umane nel segmento dell’edilizia e delle costruzioni, che può finalmente contare anche sullo strumento prezioso della Patente a crediti in vigore dallo scorso 1° ottobre e proposta dalla Filca Cisl nel lontano 2003, c’è quello della sicurezza e della legalità. Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, proprio nei giorni scorsi a Potenza, hanno presentato una piattaforma unitaria per le opere edili da condividere on i committenti e stazione pubbliche appaltanti in Basilicata sugli aspetti che riguardano la promozione della sicurezza, la qualità e stabilità del lavoro, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il contrasto del lavoro sommerso e dell’irregolarità delle condizioni di lavoro, la diffusione della cultura della legalità.

De Marco evidenzia, inoltre, che l’Edilcassa Basilicata di cui fanno parte anche Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, “nell’ottica di rafforzare il rapporto tra la scuola ed il mondo del lavoro, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Istituto Tecnico Commerciale Geometra “Loperfido – Olivetti” di Matera, con l’intento di estenderlo ad altri istituti lucani, per promuovere le opportunità rivenienti dal settore dell’edilizia».

