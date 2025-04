Effetto Dazi Trump : la Jeep di Melfi con le ruote a terra…

…Eppure su quell’antico marchio americano, portato in Italia da Sergio Marchionne, e fatto crescere con la Sata a Melfi e poi con altre fortune, si spera, sotto la gestione piena di perplessità del Gruppo Stellantis, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe dovuto avere un po’ di rispetto. E, invece, no. Dazi del 25 per cento… Contento lui. Siamo per ripagarlo con la stessa moneta e con gli interessi, come abbiamo avuto già modo di dire per le preoccupazioni prospettare da Antonio Serravezza sulla situazione per il mobile imbottito https://giornalemio.it/economia/trump-aumenta-dazi-per-dollaro-debole-crisi-salotti-boicottiamo-prodotti-usa/. A Melfi si dovrebbe produrre una Jeep elettrica. Ma il mercato in questo settore non tira per i costi e per le perplessità gestionali e di affidabilità che quel tipo di alimentazione presenta. Per ora Jeep con le ruote a terra. A meno che Trump non voglia favorire, con il dollaro debole, investimenti di Stellantis negli States. Tutto è possibile. Nel frattempo di estenda il boicottaggio sui veicoli degli States a due e a quattro ruote, anche elettriche come quelle di un noto marchio cha sta facendo registrare un calo delle vendite…



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

La Basilicata è forse la regione più colpita dai problemi debolezza dollaro e dazi del 20%. Oltre il settore dell’ imbottito anche l’automotive non è di meno. Infatti nel 2014, a Melfi iniziò la produzione del primo Small Suv dí Jeep, e del primo modello prodotto fuori dai confini statunitensi con la Jeep Renegade. Questo SUV è stato importantissimo per stabilire primati di vendita. Dall’esordio ne sono state vendute circa due milioni di unità a livello globale. Ieri sera Trump ha comunicato che Stellantis dovrà affrontare le nuove sfide ampliando gli stabilimenti produttivi per continuare ad essere competitiva e presente negli States. Quale sarà il futuro del modernissimo stabilimento di Melfi? Il futuro è proiettato al 2030 quando la produzione sarà totalmente elettrica soltanto per il mercato europeo? E ‘ tutto in evoluzione e una gran confusione nel mercato automobilistico che ad oggi non fa ben sperare per l’auto elettrica.