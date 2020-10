L’interrogativo è sempre lo stesso. Perchè a pagare è sempre chi produce lavoro, non sa come andare avanti con un ridotto movimento economico dopo la prima mazzata – quella del confinamento domiciliare, che favorisce solo alcune categorie e ne favorisce altre che di tasse pagano poco o nulla come le piattaforme multinazionali del commercio elettronico? La domanda viene fuori e ricorrente dagli iscritti del Confederazione partite Iva di Basilicata (Confiva) dopo l’ennesimo decreto del presidente del consiglio dei ministri (il premierato in Italia non esiste) che obbliga chiusura totale (palestre, centri benessere, cinema, teatri) e parziali come bar, ristoranti. Non ci siamo. Per qualcuno sarà un Natale amaro, per altri non ci sarà affatto se non arriveranno per tempo i sostegni finanziaria annunciati.



COVID. “ Responsabilità e sacrificio degli operatori turistici e della ristorazione siano premiati dal Governo ”.

A dirlo sono i rappresentanti di CONFIVA, la confederazione a tutela delle partite iva.

“ Gli operatori hanno chiesto di mantenere aperti ristoranti, bar, palestre ed esercizi commerciali con limitazioni chiare e controlli rigorosi. È questa l’indicazione giunta dagli operatori più responsabili, ma i consiglieri scientifici del governo hanno imposto la chiusura alle 18.

Con questo drastico provvedimento si rischia il fallimento di migliaia di attività economiche. Il governo deve immediatamente garantire aiuti reali, versare soldi veri direttamente ai danneggiati. I cittadini e le imprese sono consapevoli della necessità di agire con fermezza per provare a uscire dal livello di massima emergenza per non pregiudicare il periodo di Natale, ma a condizione che le ricadute economiche negative non gravino esclusivamente sulle imprese colpite da queste misure. Le imprese già pagano un prezzo troppo alto in termini di tassazione e contributi per sostenere l’economia generale dello stato, gravare ulteriormente su queste con un obbligo di chiusura così netto e anticipato significherà il fallimento di molte di esse con danni irreparabili al paese. I finanziamenti promesso devono arrivare subito così come la sospensione dei pagamenti di tutte le imposte a carico delle partite iva sacrificate dal muovo DPCM”.

