L’albero dell’innovazione è la proposta natalizia di Basilicata Creativa per presentare prototipi e progetti innovativi delle eccellenze imprenditoriali lucane.

“L’albero di Natale –si legge in una nota- è di per sé un’innovazione, se la paragoniamo ai simboli tradizionali cristiani come il presepe. Per questo motivo abbiamo scelto di addobbare il nostro albero di Natale 2020 con tutti i prototipi, i prodotti e i progetti innovativi su cui stanno lavorando le imprese e gruppi di ricerca della Basilicata.

Nonostante l’ecosistema socio-economico lucano non sia fortemente orientato a supportare l’innovazione, anche per la scarsità di investimenti privati oltre che per l’assenza di politiche adeguate, registriamo una forte resilienza delle imprese e dei gruppi di ricerca che comunque stanno accelerando lo sviluppo e la prototipazione, generando impatti sul territorio locale, nazionale ed europeo.

Sul canale Instagram di Basilicata Creativa (www.instagram.com/basilicatacreativa) potete già vedere le prime palline dedicate ai primi prototipi, che nei prossimi giorni costruiranno tutte assieme il nostro albero dell’innovazione.

Contiamo di mostrare almeno 30 dei numerosi prototipi su cui stanno lavorando gli associati al cluster.

L’auspicio più importante per il 2021 (guardando all’orizzonte dei prossimi anni) è quello di creare un ecosistema dell’innovazione in Basilicata, che possa valorizzare al meglio le imprese e i gruppi di ricerca lucani e possa generare la sperimentazione dell’innovazione innanzitutto sul nostro territorio, prima che sui mercati nazionali e internazionali, creando occasioni di lavoro e occupazione per i nostri giovani.

Vi invitiamo a seguire il nostro profilo instagram per costruire con noi il nostro albero! È il nostro modo per augurarci un 2021 differente, guardando al futuro con creatività e fiducia!”