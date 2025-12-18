E’ Natale. Il Caf Lavoro e Fisco vi ricorda che …

…Imu e dichiarazione dei redditi, se vi è passato di mente, perché luci, nenie, shopping, pettole e cartellate ve lo hanno fatto dimenticare, vanno pagate nelle modalità che sapete.E la settimana prossima tra auguri, baci, abbracci e pranzi potrebbe essere tardi. Non ci vuole poi molto. Nella gerla di Babbo Natale al Caf lavoro e Fisco di Matera, in via De Lorenzo 4, c’è tutta la buona volontà e disponibilità per farvi trascorrere il Natale in tutta serenità e per farvi gli auguri a voi e in famiglia. Poi c’è la Befana. Ma la simpatica vecchina con fazzolettone e scopa potrebbe portarvi del carbone. Pensateci. E Auguri da Angelo, Licia e Mariangela.

