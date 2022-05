La riconferma alla segreteria regionale di Cosimo Damiano ”Mino” Paolicelli , alla guida del sindacato della federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno di Basilicata, parte dalle priorità di una corposa e apprezzata relazione che intende investire nella qualità del lavoro. Per questo occorre che sindacato e imprese lavorano insieme,e ciascuno per le proprie competenze, per stimolare la Regione a mette sul tavolo risorse e strumenti per raggiungere l’obiettivo. Sicurezza, formazione, continuità, incentivi all’assunzione dei giovani serviranno eccome per concretizzare le diverse opportunità (tante) delle opere contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelle infrastrutture delle quali la Basilicata ha bisogno. Ma servono volontà, continuità e obiettivi da realizzare a medio e a lungo termine. Buon lavoro e l’azzurro congressuale, da tifoso della Basilicata, non può che portare bene.



LA NOTA SULLA RIELEZIONE AL CONGRESSO

Cosimo Damiano ”Mino” Paolicelli è stato riconfermato, per acclamazione, alla guida della segreteria regionale della Feneal Uil di Basilicata. La scelta, seguita agli interventi dei delegati e ai contributi al dibattito del segretario regionale della Uil Vincenzo Tortorelli e del segretario nazionale della Feneal Uil Francesco Sannino, è giunta oggi a Matera al termine del lavori del 18° congresso territoriale del sindacato. Una scelta unitaria, di proposte costruttive e di condivisione di un confronto, come hanno rimarcato in tanti, che caratterizzerà l’operato della segreteria per il prossimo quadriennio. “Da fare dentro e fuori del sindacato per un futuro -come ha rimarcato ”Mino” Paolicelli- per un futuro che sia segnato di azzurro, come la bandiera della Uil, pronta a sventolare accanto ai lavoratori e alle lavoratrici a tutela del lavoro, della sicurezza e per creare opportunità per i giovani, che devono poter restare in Basilicata e vivere in condizioni migliori, e per quanti – e mi riferisco anche a migranti e profughi- che guardano con interesse alle potenzialità della nostra terra. Sono una risorsa. Per noi una sfida a tutto tondo che dobbiamo fare insieme a Cgil e Uil, alle associazioni imprenditoriali, agli Enti Locali e interloquendo con il governo centrale. E la presenza a Matera del segretario nazionale è la conferma che i problemi, vecchi e nuovi, si affrontano insieme perchè comuni aldilà delle specificità della Basilicata, all’intero Mezzogiorno. Non possiamo permetterci- ha concluso il segretario regionale della Feneal Uil- di sprecare opportunità e risorse come quelle dei fondi europei e del Pnrr, perchè nuovi cantieri portano lavoro, occupazione, ma con le tutele e la trasparenza che chiediamo. Dove si lavora in sicurezza e c’è legalità c’è progresso, fiducia, dignità. Rimbocchiamoci le maniche e guardiamo alla nostra Basilicata, tutti insieme. Il futuro dobbiamo costruirlo con le nostre mani, con tenacia, sacrifici e passione”.



Temi ripresi dal segretario nazionale Francesco Sannino, che ha fatto riferimento al Pnrr e alla contrattazione di secondo livello.”Credo che sia importante -ha detto Francesco Sannino- dare un contributo affinchè le opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza vengano realizzate. E perchè rappresentano un significativo cambio di marcia rispetto per il Sud , che ha bisogno di grandi infrastrutture,importanti, per essere collegate con il resto del Paese. E questo porta, sicuramente, sviluppo. La seconda cosa è che c’è tanto lavoro, tante risorse economiche che non vanno sprecate e quindi c’è tanto spazio anche per una contrattazione territoriale. Noi abbiamo rinnovato il contratto nazionale industria e cooperative, salvaguardando il potere di acquisto della nostra categoria , per 1 milione di addetti. Credo che sia necessario -ha aggiunto il segretario nazionale- garantire a livello territoriale, in Basilicata, come altrove, la contrattazione di secondo livello. Perchè riteniamo ci sia un ritardo nella realizzazione di questo tipo di contrattazione . Per cui impegno per arrivare a un contratto per i lavoratori edili , perchè lì c’è altra retribuzione, altre norme, che si possono realizzare sul fronte della sicurezza e della formazione professionale”. Il congresso ha, inoltre, eletto alla segreteria Cosimo Donvito e Bruno Serrone e tesoriere Filomena D’Alessio.