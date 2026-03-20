E’ buio Fitto sul Paip di Matera. Zona Franca Matera fa voti e … messa ad Requiem

E del resto quando ci si mette di buzzo buono perché un bene pubblico resti tale, l’ex edificio del Centro di formazione professionale, in procinto di essere affidato a privati nonostante una petizione su change.org e una audizione in Commissione regionale non resta che festeggiare ”amaramente” l’abbandono del Paip a 50 anni dalla fondazione. All’associazione zona Franca non resta che far celebrare una messa ad Requiem, per ricordare che gli operatori dell’area Paip e della Zona franca Matera ne hanno bisogno se si vuole favorire la cultura d’impresa e dare spazio alle giovani generazioni. Una prece con l’ultima invocazione alla Regione e al Vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto Commissario alla coesione. Ma da Potenza e da Bruxelles persiste un silenzio di assenso, accomodamento o avvicendamento. Una prece.



1976-2026 il Paip di Matera compie 50 anni. Zona Franca Matera ne festeggia l’abbandono

Nell’antica Roma il 19 marzo si festeggiava la quinquatria cioè il quinto giorno dopo le idi di marzo, il 15, data in cui venne assassinato Giulio Cesare e che segna l’inizio della fine del periodo repubblicano della storia di Roma; festa dedicata Minerva, divinità romana della

saggezza, della strategia militare, delle arti e dei commerci e quindi dell’ingegno degli artigiani e solo dal 1870 festa di San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale. Noi altri del Paip di Matera ricorderemo questa data come l’uccisione dell’interesse generale del Paip.

Ma chi è costui, cosa si intende per interesse generale. I servizi generali sono finalizzati alla coesione sociale e territoriale da una parte e dall’altra ci sono gli interessi pubblici che possono essere gestiti anche dai privati (ex art. 11 L. 241/90). In un momento in cui prevale

una logica di contrapposizione non emerge l’interesse generale e il bene comune, e come conseguenza anche il patrimonio pubblico e collettivo viene assoggettato, sottomesso e ceduto incondizionatamente al privato. La democrazia senza rappresentanza e partecipazione è ridotta a mera formalità. E’ quanto è avvenuto a Matera, città che si appresta con una ricca cerimonia a inaugurare in pompa magna, il suo ruolo di Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026. Zona Franca Matera, libera associazione di professionisti e imprenditori, nata quindici anni fa a tutela e per la promozione del Paip con la istituzione della Zona Franca Urbana, (area per chi non la conoscesse con almeno settecentocinquanta imprese, lavoratori autonomi e professionisti che contribuisce in maniera determinante con Imu e addizionale comunale al bilancio cittadino), è stata audita in data 4 marzo dalla commissione consiliare competente per esprimere il nulla osta (previsto dal regolamento Paip del 1976) richiesto dalla Provincia di Matera a seguito dell’aggiudicazione in locazione a un privato per finalità private dell’ immobile di comproprietà pubblica (Regione Provincia e Comune) denominato “Centro Formazione Professionale” di via primo maggio, e quindi con destinazione d’uso pubblica.



ZFM è stata persino invitata in data 16 marzo insieme, con le rappresentanze di categoria e associazioni datoriali, all’assemblea presieduta dal Sindaco, per l’utilizzo dei fondi previsti dal dpcm zes infrastrutture, proponendo la candidatura, congiuntamente agli enti proprietari

della struttura, a centro servizi per le imprese paip (formativi,energetici, informatici, logistici) e a sede della nascente Fondazione ITS ACADEMY MADE TO MATERA, al servizio delle imprese e dei giovani di Matera e provincia. Ma si è imbattuta nella delibera della Giunta Comunale che all’unanimità dei componenti aveva già deliberato nella mattinata del 16

marzo (le idi di Matera) concedendo il nulla osta, senza attendere il pronunciamento della commissione consiliare convocata per il pomeriggio del 19 marzo. In spregio alla democrazia… Ogni ulteriore commento è superfluo. Oggi confidiamo, dopo essere stati auditi a Potenza, nell’azione di tutela amministrativa della Regione Basilicata, titolare e

responsabile dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo utilizzati per la realizzazione dell’infrastruttura, nonchè nell’interessamento risolutivo e di ultima istanza del Vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto Commissario alla coesione.