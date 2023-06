Dubbi sull’Imu? Non ti fermare alla prima stazione…

…ma cerca di informarti rivolgendoti alle competenze giuste. Ed è il messaggio che Angelo Antonucci lancia a quanti per superficialità, ignoranza, smemoratezza, a volte per sentito dire ignorano che l’imposta sulla prima casa (quella in cui abitiamo) non è dovuta. La scadenza della prima rata(per le altre casistiche) era per il 16 giugno e in caso di ritardo si può ovviare, entro 14 giorni, con una piccola mora dello 0,2 per cento. Poco male. Per cui mai fermarsi alla prima stazione (a Matera c’è solo quella delle Fal in piazza Matteotti, oltre a quelle decentrate di Lanera e Villa Longo) ma è bene guardarsi intorno e annotare l’indirizzo giusto. La locandina è di quelle accattivanti. Cittadini e Agenzia delle entrate, immaginiamo, apprezzano l’informazione gratuita di Antonucci. E non sarebbe male che l’appuntamento con i tributi fosse accompagnato da una campagna di informazione. Questa è stata gratuita. A volte basta poco…