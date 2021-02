Tante le aspettative verso una figura di statura internazionale, e nel mondo finanziario in particolare, come Mario Draghi che si appresta a incassare la fiducia del 90 per cento del forze parlamentari. Non mancano le perplessità sul come e se si potrà mantenere insieme una coalizione eterogenea, dalle diverse sensibilità da ”tutti insieme incompatibilmente” pur di fare la propria parte e di esserci quando c’è da fare scelte economiche sopratutto, in relazione all’ingente flusso di danaro che arriverà dall’Unione Europea. I ”modesti” spunti di riflessione di Giuseppe Di Lecce, che ha contribuito all’avvio di progetti come la Zfu e la Zes di Matera, puntano al sodo e invitano Draghi a guardare anche ad altre riforme , come la Burocrazia nella Pubblica Amministrazione e la Giustizia. Per farla breve Di Lecce chiede che ” si passi dal fischio d’inizio della partita alle azioni sul campo, concrete, prima di misurare, in maniera pregiudizievole, il valore delle interazioni e delle sinergie dei componenti del governo, secondo questa nuova configurazione di governo targata Draghi”. Ancora poche ore….

GOVERNO DRAGHI: OCCORRE MOLTO SENSO PRATICO E TEMPESTIVITÀ PER RISOLVERE L’ATTUALE MOMENTO DI EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA

[( Modesti spunti di riflessione del 16/02/2021, a cura di Giuseppe S. Di Lecce, componente il Consiglio Direttivo dell’Associazione “ZFM – Zona Franca Matera” e membro cofondatore del Comitato Promotore “ZES – Zona Economica Speciale – Jonica-Lucana” )]

1. Draghi, su mandato specifico e urgente di Mattarella, nel volgere di pochissimo tempo, dopo aver preservato per se e per suoi uomini di stretta fiducia i dicasteri in chiave “Recovery Plan”, come l’U.E. ha preteso a garanzia dell’erogazione dei 209 miliardi di euro, ha accontentato tutti gli appetiti di tutti i partiti dell’arco costituzionale, che hanno aderito alla proposta di formazione del medesimo Governo, come è prassi consolidata dai 67 governi – compreso quello che ha appena giurato – che fino ad oggi si sono avvicendati!

2. Mercoledì 17 e Giovedì 18 Febbraio 2021, ci sarà il perfezionamento tecnico istituzionale, attraverso il passaggio della verifica in Parlamento della fiducia alla compagine di governo neonato! Immediatamente dopo, seguiranno le attività esecutive già sul tavolo del Governo, nel rispetto delle priorità all’origine del mandato U.E. a favore di Draghi premier in Italia, fra le quali quella sanitaria del piano vaccinale ant-covid19, quella del risanamento del tessuto imprenditoriale ed economico. Contesto dal quale, in Basilicata, fra le altre priorità di rilancio economico, ci si aspetta finalmente il decollo della ZES Zona Economica Speciale Jonica-Lucana, che sembra sia stata dimenticata dall’agenda del governo regionale lucano e da quella del governo nazionale Conte 1 e bis, appena licenziato.

3. A tutto ciò occorre aggiungere l’altra priorità pretesa della U.E. in Italia, quella della riforma del sistema Giustizia, a partire da quella Civile, fra le altre necessità, in particolare dalla maggior valorizzazione della modalità deflattiva e alternativa al tradizionale rito processual-civilistico, prevista dalla Mediazione civile e commerciale ad essa collegata, a favore della miglior tutela possibile del cittadino, persona fisica o giuridica che sia, rispetto al sovraffollamento di cause irrisolte che si accumulano nelle cancellerie civili di tribunale; senza dimenticare, in questa medesima direzione, quella riguardante la procedura da sovraindebitamento, che risulta ancora poco utilizzata ma che contribuirebbe, se opportunamente conosciuta, divulgata e applicata, a liberare le cancellerie civili dei tribunali dagli enormi carichi di lavoro pendente.

4. In conclusione, per usare un gergo calcistico caro ai più, evidenzierei semplicemente la necessità di attendere che si passi dal fischio d’inizio della partita alle azioni sul campo, concrete, prima di misurare, in maniera pregiudizievole, il valore delle interazioni e delle sinergie dei componenti del governo, secondo questa nuova configurazione di governo targata Draghi.