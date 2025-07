Dove vai sei il rimborso del 730 non ce l’hai?

Giusto interrogativo. Chi l’ha fatto può andare, se ne ha possibilità, in vacanza potendo contare su un rimborso dell’Irpef perché ha compilato il modello 730 della dichiarazione dei redditi. Ma gli altri che, per un motivo o per un altro, o per la festa della Bruna non l’hanno fatto, è bene che prenotino l’appuntamento per farlo. A ricordarlo sono Angelo Antonucci, Licia Fortino e Mariangela Pace del Caf ‘’ Lavoro e Fisco’’ in via De Lorenzo 4 a Matera. A piedi o alzando la cornetta, ma fatelo in fretta…