Dove vai se l’Isee non ce l’hai?

La domanda sorge spontanea come diceva il ”bravo presentatore” Nino Frassica durante la trasmissione di 40 anni fa d Renzo Arbore ” Indietro Tutta”, dopo aver visto uno spezzone dello spensierato film ”Polvere di stelle” con Alberto Sordi e Monica Vitti. Lì si alludeva e parlava di banane, in un dopoguerra a pancia vuota, e oggi di Isee (acronimo dell’incomprensibile ‘indicatore della situazione economica equivalente) che argomento comprensibile dagli addetti ai lavori, ma che per una fascia consistente di cittadini è vitale per fruire di qualche facilitazione, bando o similari. E allora non perdete tempo il 31 dicembre, cena o cenone di capodanno a parte, la scadenza è dietro l’angolo. AngeloAntonucci, Licia e Mariangela vi aspettano per tutte le delucidazioni del caso e con i numeri giusti, naturalmente. Buon anno.