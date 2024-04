Divani, poltrone filati e letti: il made in Basilicata al Salone del Mobile di Milano

“Un successo di presenze oltre le attese e un forte consenso trasversale che premia l’eccellenza lucana del bello e ben fatto. Cala il sipario sulla 62esima edizione del Salone del Mobile, confermando, anche quest’anno, le straordinarie potenzialità del settore che contribuisce in maniera determinante alla crescita reputazionale della regione sui mercati internazionali.” Lo scrive Confindustria Basilicata in una nota con cui sottolinea che “I numeri della settimana di Milano capitale del design che si è appena chiusa sono stati eccellenti. Le produzioni lucane non hanno fatto eccezione. Seppure all’interno di un contesto internazionale di tensioni geopolitiche che si ripercuotono sull’andamento dell’export, la 62esima edizione, anche grazie agli eventi collaterali programmati in città, ha fatto registrare presenze da record e grandissimo interesse da tutte le parti del mondo. Innovazione e sostenibilità hanno fortemente caratterizzato l’offerta dei prestigiosi brand lucani. Calia Italia ha scelto ancora una volta di omaggiare il territorio con la nuova collezione “Sassi”. La linea di divani ha una forma organica e sinuosa che si ispira chiaramente a Matera e alle sue formazioni in calcarenite modellati dall’acqua e dal vento. La proposta 2024 si arricchisce di un’altra novità importante: Calia debutta nel mondo del plain air con due nuovi prodotti: norman outdoor e pralin outdoor. Non solo divani. Grande interesse da parte di operatori provenienti da svariati Paesi hanno suscitato le caratteristiche uniche dei filati esclusivamente italiani utilizzati nei prodotti presentati al Salone da Ciesse Tendaggi. L’azienda potentina da anni interpreta i valori di qualità, raffinatezza e creatività dei tessuti che trovano massima esaltazione nelle collezioni proposte, sia per quanto riguarda l’offerta residenziale che quella dell’hospitality. “Frenesia” è la parola d’ordine scelta da Egoitaliano per la nuova collezione di divani e poltrone che si articola in una vasta gamma di proposte dallo spirito pop, dalla forte identità audace e stravagante. Il design grafico si ispira al mondo della street art, con linee decise e colori vibranti. I tessuti emergono nolo solo per le forme morbide e ai dettagli dei nuovi prodotti, ma anche grazie al progetto che promuove la creatività circolarità “I was a Divano”. Incanto Italia rafforza l’offerta al Salone del Mobile: oltre alla nuova collezione di divani – che unisce comfort, stile e innovazione – l’azienda ha portato anche il marchio Rossi Di Albizzate, dopo l’acquisizione dello storico brand di lusso che da 101 anni offre soluzioni uniche, innovative e di qualità, grazie a una forte eredità distintiva di conoscenze e competenze. I visitatori hanno potuto apprezzare colori vibranti e audaci e la perfetta sintesi tra armonia, benessere e bellezza nella nuova proposta di Nicoletti Home. Divani e poltrone assecondano un’esigenza di libertà, il bisogno di ciascuno di vivere la propria vita come più desidera. La forte attenzione all’ambiente ha spinto l’azienda ad avviare un progetto legato al tema della sostenibilità, grazie al quale è possibile limitare il consumo di acqua ed energia elettrica e le emissioni di CO2. Melodia, sinuosità e morbidezza caratterizzano le collezioni del brand Novaluna che chiude con successo un’ottima edizione del Salone del Mobile. L’azienda materana, anche quest’anno, ha proposto letti che conquistano la scena nello spazio notte grazie a un’eleganza che si arricchisce di dettagli intimi e seducenti, senza rinunciare al comfort.“

“Il protagonismo delle nostre collezioni in Fiera, con brand che contribuiscono a fare grande il Made in Italy nel mondo, è motivo di forte orgoglio per tutta la regione”, ha commenta il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, in visita ai padiglioni. “Abbiamo iniziato la settimana – spiega il presidente della sezione Legno e Arredo di Confindustria Basilicata, Saverio Calia – con qualche timore che, però, è stato subito smentito dai fatti. Abbiamo registrato ottime presenze e forte interesse da parte del Nord America ma anche da parte di Paesi di aree geografiche in questo momento più instabili. Questo ci conforta nelle aspettative per i prossimi mesi, rispetto all’andamento non brillante dell’export nel 2023”.