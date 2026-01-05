Distretto Mobile Imbottito al tavolo con Puglia e Basilicata.E c’è tanto da fare

Non è la prima volta che ne parliamo https://giornalemio.it/economia/ricostruire-il-distretto-del-mobile-imbottito-certo-siamo-fermi-a-12-anni-fa/ e https://giornalemio.it/economia/assessore-distretto-salotti-basta-incontro-con-tre-amministratori/.Si prova a fare sistema, in presenza di situazione di crisi palesi come quello dell’automotive di Stellantis a Melfi(Potenza) e del mobile imbottito ( Matera e dintorni) e dalle ”mazzate” dei dazi imposti dagli Stati Uniti e accettati con tanto di ”comprensibile” silenzio assenso dei governi italiano e dall’intera Unione europea. Senza dimenticare i comunicati del comparto agricolo che hanno accettato di buon grado la notizia ”a stelle e strisce” della annunciata diminuzione dei dazi sulla pasta dal 100 per cento al 10 in media giù di lì, mentre il costo del nostro grano è sceso da tempo sotto i 30 euro al quintale. Avanti con le importazioni. Altro che sovranità alimentare. E allora, mettiamoci comodi, si fa per dire sulle ”sedute” del mobile imbottito che ritorna al rilancio del comitato di distretto tra Puglia e Basilicata. Di certo non basterà solo ricostruire e rilanciare quell’organismo. Formazione, innovazione vanno bene. Cgil, Cisl e Uil chiedono interventi strutturali. Ma occorrono strategie di politica industriale concreta e credibile per evitare di soccombere. E il sistema Italia quella volontà,al momento, e quella politica non le ha. La Basilicata a livello istituzionale e imprenditoriale ci mette la buona volontà. Ma occorre andare oltre tavoli e sedute…Stati Uniti e Cina si confrontano e vanno avanti per conto proprio.



LA NOTA DELLA REGIONE BASILICATA Un tavolo permanente sul Mobile imbottito

Potrà essere di supporto al Comitato del Distretto di questo comparto produttivo, in raccordo con la Regione Puglia. Annunciato un nuovo confronto nel Consiglio del 9 gennaio. L’assessore Cupparo: “La Regione Basilicata ha scelto di esserci, difendendo lavoro e imprese”

Un tavolo permanente istituzionale con la partecipazione di tutti i soggetti sociali interessati che affianchi il Comitato di Distretto del Mobile imbottito (in fase di ricostituzione) e in sinergia con la Regione Puglia – in attesa di una rivisitazione della legge nazionale sui Distretti – ed individui le priorità da affrontare. È la conclusione operativa dell’incontro che l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, ha presieduto oggi al Dipartimento con la presenza di rappresentanti di associazioni datoriali e sindacali e dei consiglieri regionali Cifarelli, Lacorazza, Verri, Araneo.

“Negli ultimi anni il comparto – ha detto Cupparo – è stato interessato da una profonda crisi strutturale, determinata da fattori quali l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, la contrazione della domanda, la concorrenza internazionale a basso costo e i processi di delocalizzazione produttiva, con ricadute significative sul tessuto economico e sociale del territorio. Attualmente il distretto è caratterizzato dalla presenza di alcune grandi imprese leader (ad esempio Natuzzi) che guidano e orientano una fitta rete di piccole e medie imprese. A fine 2025, la situazione del distretto del mobile imbottito della Murgia (tra Puglia e Basilicata) è caratterizzata da una fase di profonda riorganizzazione istituzionale e incertezza economica, segnata dal calo dell’export, dovuto ai dazi doganali (soprattutto verso gli USA), che impattano chiaramente sulle esportazioni. Gli ammortizzatori sociali hanno consentito di sostenere il reddito dei lavoratori pur con grande preoccupazione per la sorte di centinaia di persone”.



“Alla luce di tale contesto, la Regione Basilicata – ha spiegato Cupparo – ritiene necessario definire un quadro organico di azioni finalizzate alla tutela del lavoro, alla continuità produttiva delle imprese e al rilancio competitivo del distretto. In particolare è necessario: ricostituire il distretto; effettuare un monitoraggio sulla situazione generale delle aziende del distretto; salvaguardare l’occupazione e le competenze presenti nel distretto; sostenere la continuità produttiva delle imprese; favorire il riposizionamento del settore su qualità, innovazione e sostenibilità; rafforzare il ruolo del distretto all’interno delle politiche industriali regionali e nazionali; favorire attività di formazione, riqualificazione, aggiornamento del personale e anche di riconversione come stiamo facendo per i lavoratori dell’indotto Stellantis in CIG”.



“La Regione – ha continuato – vuole assumere un ruolo attivo e responsabile nel sostegno al distretto del mobile imbottito, promuovendo un’azione coordinata tra istituzioni, imprese e parti sociali, finalizzata alla difesa del lavoro, alla tenuta produttiva e alla costruzione di un modello di sviluppo industriale più solido, innovativo e sostenibile. Nel sollecitare le parti datoriali e sindacali ad indicare le priorità da affrontare a breve, l’assessore ha evidenziato che nel Consiglio straordinario del 9 gennaio prossimo ci sarà un ulteriore momento di approfondimento e riflessione. È importante dirlo con chiarezza: la difficoltà dell’automotive e quella del mobile imbottito non sono due crisi separate. Sono due manifestazioni di una stessa fragilità strutturale del sistema manifatturiero regionale, legata ai cambiamenti tecnologici, ai costi energetici, alla concorrenza internazionale e alla riorganizzazione delle catene produttive. L’Accordo Murgia e le misure per Melfi rispondono a questa sfida comune, non a emergenze isolate”.



“La Regione Basilicata, su questo, ha scelto di esserci – ha detto Cupparo -. È presente ai tavoli nazionali, ha cofinanziato il Contratto di sviluppo nazionale legato all’Accordo Murgiano e al Piano di rilancio industriale di Natuzzi e ha messo in campo risorse significative: ad oggi oltre 95 milioni di euro sui contratti di sviluppo, circa 30 milioni di euro sui Mini PIA, più di 6 milioni di euro per la formazione continua, 3 milioni di euro per la formazione dei lavoratori in cassa integrazione e 6 milioni di euro per incentivare le imprese che assumono lavoratori provenienti dalla platea della crisi, affiancati da una sezione speciale dei contratti di sviluppo dedicata ai territori più colpiti a cui si aggiungeranno a breve 38 milioni di euro per la ricerca industriale e altri 6 milioni per l’internazionalizzazione del sistema produttivo. Parallelamente, la Regione ha avanzato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la richiesta di aiuti temporanei, coerenti con il quadro europeo sugli aiuti di Stato, per sostenere imprese e occupazione in questa fase di trasformazione”.



LA RICHIESTA DI CGIL, CISL E UIL

Mobile imbottito del Materano: CGIL, CISL e UIL insieme a FILLEA, FILCA e FENEAL chiedono interventi strutturali per il rilancio del settore.

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, insieme alle rispettive categorie FILLEA, FILCA e FENEAL, esprimono forte attenzione e preoccupazione per la situazione del settore del mobile imbottito del Materano, comparto strategico per il sistema manifatturiero della Basilicata.

Su sollecitazione unitaria di CGIL, CISL e UIL, insieme a FILLEA, FILCA e FENEAL e all’associazione delle imprese del comparto, si è tenuto questa mattina presso la Regione Basilicata il tavolo istituzionale convocato dall’assessore Francesco Cupparo, per affrontare le criticità del settore e le gravi ricadute occupazionali che stanno interessando lavoratrici e lavoratori.

Nel corso dell’incontro, le organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di ricercare soluzioni concrete e strutturali per il rilancio del settore, mettendo al centro la salvaguardia delle competenze professionali e la tutela dei livelli occupazionali. Competenze che rappresentano un patrimonio industriale da non disperdere e che vanno sostenute attraverso adeguate politiche industriali e del lavoro.

CGIL, CISL e UIL, insieme a FILLEA, FILCA e FENEAL, hanno sottolineato l’importanza dell’istituzione dell’Area di Crisi Complessa, quale strumento fondamentale per attivare misure straordinarie e ordinarie in grado di rafforzare il comparto, accompagnare i processi di riconversione e innovazione industriale e garantire la continuità occupazionale.

Contestualmente, è stata ribadita la necessità di lavorare al rilancio di un distretto interregionale del mobile imbottito, capace di valorizzare l’area distrettuale della Murgia materana come leva strategica per rafforzare la centralità del settore e la sua competitività sui mercati nazionali e internazionali.

CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie FILLEA, FILCA e FENEAL, ritengono indispensabile mantenere aperto un tavolo di confronto permanente con la Regione, le imprese e tutte le parti coinvolte, affinché alle dichiarazioni di intenti seguano atti concreti e risorse adeguate, a tutela dell’occupazione e del futuro industriale del territorio.