Distretto interregionale del salotto e marchio Igp. Cantiere aperto

Confindustria, con una nota che riporta le posizioni del presidente Fran-cesco Somma e del presidente della sezione legno arredo di Basilicata Sa-verio Calia, ci crede e insiste con proposte e un disegno operativo preciso sulla creazione di un distretto del mobile imbottito tra Puglia e Basilicata, tra le province di Matera e Bari per essere precisi. Percorso avviato, ma che richiede volontà, chiarezza e investimenti comuni per fare ‘’massa critica’’ e accrescere competitività sui mercati, anche con un marchio igp di settore. Non è facile, viste le difficoltà oggettive internazionali che ha visto il nostro Paese, l’Unione europea e non solo subire le imposizioni dei dazi e l’aumento delle energie, senza autonomia decisionale e potere contrattuale. Serve coraggio a tutela del made in Italy e delle sue peculia-rità. Attendiamo sviluppi.



COMUNICATO STAMPA

MOBILE IMBOTTITO: “PUNTARE SUL NUOVO DISTRETTO INTERREGIONALE”

Somma e Calia: “Strumento strategico”. IGP: “Condivisibile ma non risolutivo”

MATERA, 25 marzo 2026 – La stagione di criticità che sta vivendo il Mobile Imbottito rende ne-cessaria la massima attenzione istituzionale sul piano delle politiche pubbliche e dei correlati strumenti di intervento da mettere in campo a tutela di un comparto estremamente rilevante per la Basilicata e la Puglia, non solo in termini strettamente economici, ma anche in quanto espres-sione iconica del Made in Italy del “Bello e ben fatto”.

E’ sicuramente positiva l’iniziativa della Regione Basilicata che nelle settimane scorse ha portato all’avvio di un percorso condiviso per individuare possibili soluzioni a sostegno delle imprese in un momento di grande complessità determinata dalla concomitanza di fattori internazionali, ma-croeconomici e organizzativi.

Nelle scorse settimane, Confindustria Basilicata, insieme ad altre associazioni datoriali, ha conse-gnato all’Assessorato allo Sviluppo Economico gli esiti delle attività di ricognizione dell’attuale configurazione del perimetro del comparto, condotte con il prezioso supporto della Camera di Commercio della Basilicata.

Confindustria Basilicata, inoltre, ha inoltrato anche un proprio documento con uno specifico con-tributo per il rilancio del Mobile Imbottito, con proposte di intervento che attengono ai diversi li-velli istituzionali: regionale, nazionale ed europeo.

In particolare è stata evidenziata la valenza della proposta relativa al costituendo “Distretto inter-regionale del mobile Imbottito Basilicata-Puglia”.

“Riteniamo – ha commentato il presidente della sezione Legno e Arredo di Confindustria Basilica-ta, Saverio Calia – che si tratti di uno strumento strategico di rilancio del comparto, a condizione che venga concepito come una struttura operativa e orientata ai risultati, capace cioè di offrire servizi concreti alle imprese e di rafforzarne la competitività sui mercati nazionali e internazionali. La sua funzione non dovrebbe essere quella di un mero e ulteriore contenitore, quanto piuttosto di una piattaforma di filiera, in grado di accompagnare le aziende nei processi di trasformazione commerciale, organizzativa e produttiva”.

In relazione, invece, ad altre iniziative che si stanno valutando, come ad esempio, quella finalizza-ta alla registrazione dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) del Mobile Imbottito Murgiano, “riteniamo che, seppure opportune e condivisibili, rischino di rivelarsi velleitarie e di alimentare aspettative non realistiche e non pienamente risolutive”.

Anche per il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, la priorità “è arrivare in tempi ravvicinati alla costituzione del Distretto interregionale Basilicata-Puglia. Auspichiamo, per-tanto, che su tale qualificante obiettivo possano convergere a breve tutte le componenti del par-tenariato economico, sociale ed istituzionale delle due Regioni, atteso che, come già ribadito an-che in altre sedi, consideriamo definitivamente conclusa l’esperienza del Distretto Industriale di Matera – Montescaglioso – Mobile Imbottito”.

Ufficio stampa: Mariateresa Labanca

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