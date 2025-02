Diplomarsi all’IIS Pentasuglia di Matera ? A scuola anche di sera

E l’invito, come riporta il sito web della scuola, è di quelli ammiccanti: ”…Non ha completato il tuo corso di studi? Anche in caso di bocciatura in anni precedenti…” oppure si è nella condizione lavorativa e il diploma in un istituto tecnico come il ” Pentasuglia” serve, eccome, per un concorso o fare carriera. E allora la soluzione è nei corsi serali…in elettronica e meccanica, settori in forte crescita e con una richiesta concreta di quella tipologia di figure professionali. Ci si può iscrivere fino al 28 febbraio 2025. .Per informazioni contattare il numero 0835.264114 o inviare una mail a: mtis01200r@istruzione.it

Non hai completato il tuo corso di studi?

Anche in caso di bocciatura in anni precedenti, se alcune materie avevano voto positivo

nella pagella finale, è possibile utilizzare tale voto positivo e chiedere il credito

limitatamente a quelle materie, previa valutazione delle precedenti pagelle (di cui occorre

procurare una copia) da parte dei Docenti del Corso Serale.

Hai necessità di conseguire un secondo diploma, dopo avere già conseguito un diploma quinquennale (Geometra, Ragioneria, Perito industriale, Maturità liceale, ecc.)?

È possibile iscriversi direttamente in classe terza e richiedere il “credito formale” nelle

materie già frequentate (di solito: Italiano, Storia, Matematica) per tutto il triennio.

Gli sbocchi professionali per Elettrotecnica sono:

● Tecnico impiantista nel settore delle energie tradizionali e

alternative (produzione, trasmissione e conversione

dell’energia – impianti fotovoltaici)

● Tecnico per la progettazione e manutenzione di impianti

elettrici civili e industriali

● Tecnico per aziende elettromeccaniche ed elettroniche

(progettazione, realizzazione e collaudo di macchine

elettriche, dispositivi elettromeccanici ed elettronici)

● Tecnico e programmatore nel campo dell’automazione

industriale con PLC, microcontrollori e microprocessori

● Programmatore di software del settore, disegnatore CAD

o tecnico di progettazione

Gli sbocchi professionali per Meccanica sono:

● Tecnico progettista meccanico

● Tecnico progettista CAD – CAM

● Tecnico nel settore della prototipazione rapida

● Tecnico per la gestione della produzione

● Tecnico per la gestione della manutenzione

● Tecnico per la gestione della qualità

Per ulteriori informazioni consulta la Brochure allegata nella sezione documenti.

