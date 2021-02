L’argomento è di quelli che coinvolge imprenditori e comunità di un vasto comprensorio che ha a cuore le sorti del settore cerealicolo, con il peso, gli spunti e gli obiettivi messi in campo dall’Alleanza sociale per la sovranità alimentare, su proposta,di AltrAgricoltura. E il seminario in programma sul web sabato 27 febbraio rappresenta una tappa importante per un percorso che parte dalla Carta dei Principi in difesa del grano di Matera e Altamura, guarda alle sfide dei mercati in relazione anche alla crisi da covid 19 e poi al secondo forum in difesa del grano. Da sabato semina…per un raccolto che, auspichiamo, sia corposo.

Matera, 25/2/21 Com. stampa – Alleanza per la Sovranità Alimentare

Si sta componendo e integrando in queste ore il parterre dei partecipanti al Seminario per l’avvio della Rete per la Difesa del Grano che si terrà sabato 27 febbraio 2021, mentre in rete continua ad essere diffuso l’invito a partecipare. Il Seminario è stato convocato dall’Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare su proposta di Altragricoltura ed ha l’obiettivo di aprire il percorso che porterà entro la fine del 2021 a tenere in Sicilia il Secondo Forum in Difesa del Grano.

A fondamento del percorso sono assunti i documenti, i materiali e le proposte prodotti nel Primo Forum in Difesa del Grano che si tenne nel maggio 2017 fra la Puglia e la Basilicata a partire dalla Carta dei Principi in Difesa del Grano di Matera e Altamura” e del documento di azioni proposte.

Il seminario di sabato 27 febbraio si svolge su piattaforma web fra le ore 10 del mattino e le ore 19 della sera. Tutti i materiali preparatori e le info sono scaricabili nel sito www.sovranitalimentare.it. Per partecipare inviare una mail a forumdelgrano@sovranitalimentare.it

Giovedi sera 25 febbraio dalle ore 18.45 e fino alle ore 20, Iafue Perlaterra (la web/radio-tv dell’Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare) ospita una trasmissione di presentazione dell’evento di sabato 27 che può essere seguito i diretta streaming dalle pagine facebook dedicate (facebook.com/iafue-radiotv facebook.com/ciboprossimo).

Molte sono le adesioni per i partecipanti alle diverse sessioni del Seminario (agricoltori, imprese, trasformatori, tecnici, associazioni, movimenti e organizzazioni), nella giornata di domani produrremo un ulteriore comunicato dando conto delle partecipazioni



Questo il programma con i relatori del seminario di sabato 27 febbraio:

Il programma

Ore 10/11 ASSEMBLEA PLENARIA

(10/10.30) Presentazione della Carta del Grano di Matera e Altamura

Tano Malannino (Pres. Altragricoltura), Peppino Pelullo (cerealicoltore Campania), Congia Roberto (cerealicoltore Sardegna)

(10.30/11) Presentazione del programma e degli obiettivi del secondo forum del grano

Antonella Russo (cerealicoltrice Puglia), Agostino Cascio (cerealicoltore Sicilia), Raffaele Sardone (cerealicoltore Basilicata)

Ore 11 Le esperienze, i racconti, le proposte

(materiali, documenti, testimonianze e interventi delle diverse realtà partecipanti)

Introduce Gianni Fabbris (ASA), proiezioni di due filmati e interventi di circa 15 testimoni e rappresentanti di diverse realtà del mondo della ricerca, della produzione, della trasformazione, delle iniziative sociali

Ore 12.30 Workshop – Prima Sessione tematica

L’ECONOMIA E GLI SCAMBI

– scheda introduttiva;

– relazione: prof. ARTURO CASIERI (Economia Agraria Univ. di Bari)

– relazione: GIOVANNI SAMELA (sviluppo di impresa)

– relazione: LUCIO CAVAZZONI (Goodland srl)

– dibattito

Ore 15 Workshop – Seconda Sessione tematica

LA PRODUZIONE, L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

– scheda introduttiva;

– relazione: prof. SALVATORE CECCARELLI (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas – ICARDA)

– relazione: VINCENZO NATOLI (agronomo genetista – presid. Zenit 41)

– relazione: esperto della trasformazione

– dibattito

Ore 15.45 workshop – Terza Sessione tematica

LA SALUTE E I CITTADINI

– scheda introduttiva;

– relazione: prof. ALBERTO RITIENI (dipartimento farmacia Università Federico II di Napoli))

– relazione: prof. Ruggiero Francavilla (pediatra gastroenterologo – Università di Bari)

– relazione: dott. Andrea Di Benedetto (agronomo micologo)

– dibattito

Ore 16.30 workshop – Quarta sessione tematica

LE ISTITUZIONI E LE REGOLE

– scheda introduttiva;

– relazione: ANGELO CANDITA (presidenza naz. onfederazione LiberiAgricoltori)

– relazione: VALENTINA PALMERI (deputata ARS Sicilia)

– relazione: Onle LUCIANO CILLIS (componente commissione agricoltura della Camera)

– dibattito

Ore 17.15 workshop – Quinta sessione tematica

LE CULTURE E LE COMUNITÀ

– scheda introduttiva;

– relazione: prof.ssa LAURA MARCHETTI (antropologa, Università Mediterranea di R. Calabria e Università di Foggia )

– relazione: FRANCO ARMINIO (paesologo, poeta, scrittore, regista)

– relazione: GIACINTO DE ROSARIO (Rete dei cuochi per la Sovranità Alimentare)

– dibattito

Ore 18/19 Assemblea plenaria di conclusione

ADOZIONE DEL DOCUMENTO PER L’AVVIO DELLA RETE DEL SECONDO FORUM DEL GRANO

Coordina Gianni Fabbris (portavoce dell’Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare)

(costituzione della Rete e convocazione del Forum)

– Proposta Aggiornamento della Carta del Grano di Matera e Altamura

– Le Campagne, agenda

– I progetti di rete

– Gli strumenti