Se la detrazione fiscale vuoi preservare il pagamento tracciabile devi attivare. La rima ci sta tutta per sintetizzare una avvertenza che i cittadini devono tenere in considerazione, se vogliono accedere alle detrazioni fiscali. E così la nota del Centro di assistenza fiscale della Uil di Matera invita a utilizzare la moneta virtuale per spese mediche (prestazioni,visite, terapie, farmaci ecc)fino al pagamento per gli affitti di studenti fuori sede, abbonamenti per spese di trasporto urbano extraurbano e via elencando. Tutto scritto,a norma di leggi come si suol dire, e obbligatorio dal 1 gennaio 2020. Stop all’abitudine del contante. Difficile all’inizio ma non impossibile.L’impresa va la spesa…dicono con la consueta disponibilità al Caf Uil

INFORMATIVA PER GLI UTENTI DEL CAF UIL

PAGAMENTI TRACCIABILI PER LA DETRAZIONE DI SPESE MEDICHE E ALTRI ONERI

Gentilissimo,

La informiamo che dal 1° gennaio 2020 la detrazione per spese mediche e altri oneri è

subordinata al pagamento delle stesse con sistemi che consentano la tracciabilità; quindi

non è consentito l’uso del contante al fine di beneficiare del risparmio fiscale.

Il pagamento dovrà avvenire mediante carta di credito, carta di debito, bancomat, bonifico,

assegno.

La norma, contenuta nella legge di bilancio 2020 – articolo 1, commi 679 e 680 della Legge

n.160 del 27/12/2019 – ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del

contante per tutte le spese oggetto di detrazione indicate dall’art.15 del D.P.R. n.917/1986

e da altre disposizioni normative; si tratta, ad esempio, di:

􀀀 Interessi passivi mutui prima casa

􀀀 Intermediazioni immobiliari per acquisto abitazione principale

􀀀 Spese mediche

􀀀 Spese veterinarie

􀀀 Spese funebri

􀀀 Spese per frequenza di scuole ed università

􀀀 Assicurazioni vita e infortuni

􀀀 Erogazioni liberali

􀀀 Sport per ragazzi

􀀀 Affitti studenti universitari fuori sede

􀀀 Spese per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza

􀀀Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed

interregionale

􀀀 Mantenimento di cani guida

􀀀 Interpretariato per sordomuti.

Le uniche due eccezioni alla regola del pagamento tracciabile sono:

􀀀 Spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici

􀀀 Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private

convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

Il CAF UIL rimane a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti.

0835 344036 – 3284171680