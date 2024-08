Delegazione del Bahrein in visita a Confapi Matera, per scambi commerciali e partnership economiche

“Questa mattina una delegazione istituzionale del Bahrein è stata in visita presso la sede di Confapi Matera con lo scopo di avviare scambi commerciali e creare partnership economiche con gli imprenditori locali.” Lo si apprende da una nota della confederazione che così prosegue: “L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio che prevede la presenza degli ospiti in regione dal 7 al 10 agosto per scambi commerciali e culturali tra la Basilicata e i Paesi Arabi, in collaborazione col Comune di Tursi, notoriamente permeato di cultura araba. Rappresentanti istituzionali e imprenditoriali del Bahrein, alti dirigenti dell’UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale), dell’Unione delle Camere Arabe e designer e imprenditori hanno così incontrato aziende del territorio, fra cui anche produttori del mobile imbottito. La mattina si è conclusa con una visita aziendale presso Spazio Relax, impresa di Confapi specializzata nella produzione di poltrone lift-relax e alzapersona.”

“La presenza di investitori arabi, in massima parte provenienti dal Bahrein – ha dichiarato il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo – ci offre l’opportunità di promuovere relazioni commerciali ed economiche, mobilitando risorse finanziarie e tecnologiche con reciproco vantaggio. Specialisti nel campo del design e in quello delle trasformazioni digitali hanno così potuto toccare con mano le capacità imprenditoriali delle nostre aziende che, da tempo presenti sui mercati internazionali, sono pronte per fare il salto di qualità”.