Dazi Usa sul Distretto salotti. Digilio ( Europa Verde). E’ un danno. La Regione si dia una mossa”

E invece la Regione Basilicata, come accaduto su altri temi , continua a restare allineata e coperta con il governo centrale che continua a subire supinamente gli effetti ‘’ondivaghi’’ della politica degli Stati Uniti che continua a risanare il suo debito,le spese militati, mettendo il coltello alla gola ai partner occidentali. Giuseppe Digilio per Europa Verde chiede alla Regione Basilicata di non restare in silenzio, come continua a fare il Governo centrale, silenti su tutto quanto fa e dice il presidente degli Stati Uniti. Se il Distretto del Mobile imbottito di Matera va a picco sono altre aziende in difficoltà e perdite di posti di lavoro. E questo non ce lo possiamo permettere.



Il silenzio della Regione Basilicata sui dazi imposti dagli Stati Uniti rischia di diventare complicità politica verso un governo nazionale che ha ormai smarrito ogni visione industriale e sociale.” Lo dichiara Giuseppe Digilio, presidente di Europa Verde Basilicata e componente del Consiglio Federale Nazionale di EV, intervenendo sulla grave crisi che sta colpendo il distretto del mobile imbottito materano, tra i più rilevanti del Sud Italia.

“Il nostro distretto, che da anni rappresenta un’eccellenza manifatturiera nel campo dell’arredo e dell’imbottito di qualità, si trova a fronteggiare una nuova tempesta perfetta – spiega Digilio –: da un lato la fragilità del contesto economico regionale e nazionale, dall’altro i dazi USA che colpiranno proprio i settori più esposti all’export, senza che il governo Meloni offra alcuna risposta efficace. In questo scenario, il Presidente della Regione Basilicata continua a tacere, forse per non disturbare gli equilibri con Roma, dopo aver già detto sì all’autonomia differenziata che rischia di svuotare le nostre istituzioni locali.”

Europa Verde chiede una presa di posizione netta da parte della Regione, un’azione concreta a tutela delle imprese e dei lavoratori del settore, e l’attivazione immediata di un tavolo istituzionale regionale aperto ad associazioni datoriali, sindacati e forze politiche.

“Siamo stanchi di presidenti e assessori che si accodano passivamente alle scelte di un governo sempre più prono ai diktat di potenze straniere e dei grandi interessi economici. La Basilicata non è una colonia produttiva né una terra sacrificabile. Chiediamo coraggio politico, dignità istituzionale e una vera strategia di rilancio industriale, partendo da chi ancora oggi, tra mille difficoltà, tiene in piedi l’economia del territorio.