Dalla Giunta regionale “pacco regalo” per le società delle acque minerali lucane.

Dopo l’autoregalo di Natale che la maggioranza di centro destra lucana si è riservata in consiglio regionale in materia di vitalizi, ecco spuntare dalla seduta della giunta regionale di oggi quello che appare essere un “pacco dono” messo sotto l’albero delle società che prelevano, imbottigliano e vendono l’acqua minerale lucana (si parla di colossi come Coca Cola, Sangemini, San Benedetto). A presentarlo addirittura come “un passo importante verso una gestione più moderna ed equilibrata delle acque minerali e di sorgente, garantendo regole chiare, criteri oggettivi e un sistema contributivo fondato su dati verificabili e trasparenti” è l’assessore Pasquale Pepe.

Parliamo del disegno di legge promosso dalla Direzione Infrastrutture -licenziato oggi per l’appunto dalla Giunta regionale- che introduce modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 43, sulla “Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”. Una proposta che dovrà passare il vaglio del Consiglio regionale e che, in base a quanto scritto in una nota, contiene modifiche che “intervengono in particolare sulla ridefinizione delle modalità di calcolo dei versamenti dovuti dai concessionari per l’acqua captata e non imbottigliata. Il nuovo impianto normativo è teso alla sburocratizzazione delle procedure di definizione degli importi da versare, sia per l’ente pubblico sia per le imprese. Il versamento concessorio sarà determinato sulla base del quantitativo di acqua imbottigliata, assunto come parametro certo e verificabile. Mentre ai fini della copertura degli usi industriali dell’acqua, viene definita una quota convenzionale pari al 20 per cento del volume imbottigliato, sulla quale si applica un importo forfettario di 0,30 euro per metro cubo. Il disegno di legge introduce inoltre misure di incentivazione ambientale, prevedendo riduzioni dei versamenti per i concessionari che utilizzano contenitori in vetro e, in misura maggiore, per coloro che adottano il sistema del vuoto a rendere con attivazione della rete di raccolta. È previsto anche un obbligo di comunicazione trimestrale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei dati relativi ai quantitativi di acqua imbottigliata ed emunta, al comune di ubicazione della sorgente o del pozzo e al codice identificativo della concessione, al fine di consentire un controllo puntuale e sistematico da parte dell’amministrazione regionale. Dal punto di vista finanziario, il provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, ma può produrre un incremento delle entrate derivanti dai canoni concessori, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria, e soprattutto criteri ancora più attenti alle politiche green all’interno della filiera produttiva.”

Insomma, sembrerebbe una misura a “favore del popolo” come si tradurrebbe dai palchi elettorali. Ma a smontare in tempo reale questa lettura della iniziativa di Bardi & C. ci ha pensato con puntiglio professionale il collega Gianni Molinari con un articolo pubblicato su BASILICATAPOST.IT dall’eloquente titolo “Acque minerali, il regalo di Natale della Basilicata a Coca Cola, Sangemini e Sanbenedetto” a cui vi rinviamo per la lettura integrale. Molinari nel ricordare che il DDL consta di tre articoli “il primo introduce “modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 “Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”), il secondo si chiama solo “Abrogazione” e il terzo è quello dell’entrata in vigore“, chiarisce che in sostanza le stesse prevedono: “La riduzione da 0,50 cent per metro cubo a 0,30 calcolato sul 20% di tutto l’imbottigliato che verrà definito sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al quale sarebbero obbligati i concessionari.

Viene abrogata la legge regionale 22 del 2020 che stabiliva come “la Giunta regionale, prima dell’applicazione dei nuovi oneri concessori, attiva tutte le procedure necessarie per poter consentire la telelettura, direttamente dagli uffici regionali, di tutti i contatori posizionati sulle condotte ubicate tra le sorgenti e le aziende concessionarie, al fine di poter quantificare le acque destinate all’imbottigliamento e le acque emunte senza successivo imbottigliamento“.

Per incentivare l’uso delle bottiglie di vetro e del reso si cambia il sistema: si passa da un canone di 1,5 euro per metro cubo al taglio del 20% del canone, taglio al 30 % per il vuoto a rendere.” Tradotto ulteriormente: “Gli imbottigliatori per l’acqua che perdono o usano per il lavaggio delle bottiglie ottengono un taglio del canone del 40%….In pratica i costi industriali (la manutenzione alle tubature e la pulizia delle bottiglie) vengono trasferiti a carico della collettività con la riduzione del canone. La Regione rinuncia a mettere i contatori come indicato nella legge del 2020 e affida agli stessi concessionari la contabilità dell’acqua che prelevano per determinare l’importo del canone….” sulla base di loro “autocertificazioni che non sono verificabili da nessuno!” Ed in riferimento a quello che viene definito un “generoso articolo sull’incentivazione dell’uso del vetro per imbottigliare” Molinari si chiede e ci chiede “dove si trovano le bottiglie in vetro? Nei ristoranti. E quanto costa una bottiglia di acqua minerale nei ristoranti? Parecchio, eh. E, quindi, il taglio del canone cosa incentiva? Gli anziani che comprano l’acqua in vetro o ….” Circa poi la foglia di fico agitata per dire che sarebbero “norme che aiutano le imprese locali (la quale cosa è sempre auspicabile)”, Molinari ricorda banalmente chi c’è in realtà dietro i marchi: “Sveva (Coca Cola), Gaudianello (Acque Minerali d’Italia: Sangemini, Norda, Fabia e altre), Cutolo (San Benedetto), fonti di Viggianello (San Benedetto), Itala (Givad srl, Aversa).” AMEN!

(NB:Immagine di copertina generata con AI)