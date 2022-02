“Si è svolta a Roma, il 10 Febbraio, alla presenza del presidente nazionale della Copagri Franco Verrascina, del presidente della Copagri Basilicata Nicola Minichino, del sottosegretario alle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e del presidente della Commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella, la presentazione dei risultati del primo triennio di sperimentazione dell’innovativo sistema “FRUCLASS”.”

Inizia così una nota diffusa dal Comune di Pomarico in cui si legge ancora che:

“Si tratta di una vera e propria metodologia di rating delle produzioni, la cui sperimentazione è partita nel 2019, anno nel quale la filiera grano duro-semola-pasta ha messo in campo il sistema “FRUCLASS”, ideato dall’Università degli Studi della Tuscia su impulso delle associazioni firmatarie del protocollo d’intesa “Filiera grano duro-pasta di Qualità”, ovvero Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, Assosementi, Cia-Agricoltori Italiani, Compag, Confagricoltura, Copagri, Italmopa e i pastai di Unione Italiana Food.

Tale innovativo sistema, grazie all’elaborazione dei conferimenti di oltre 70 centri di stoccaggio dislocati lungo tutta la Penisola (Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia) e all’analisi dei dati di oltre 410mila tonnellate di grano duro, ha permesso per la prima volta in Italia di avere in tempo reale i risultati delle campagne granarie dell’ultimo triennio, con il fine ultimo di andare a definire un riferimento nazionale con cui distinguere in modo oggettivo le classi di qualità e quotare, di conseguenza, la produzione italiana.

“In un mondo sempre più globalizzato, in cui vi è difformità dei costi di produzione a seconda dell’area geografica di appartenenza o di produzione, appare evidente come l’unica strada per contenere i costi di produzione e dare un valore al prodotto, sia quella di unire le forze attraverso la cooperazione tra aziende e associazioni di categoria e la creazione di filiere”, ha spiegato il presidente della Copagri Franco Verrascina, intervenendo durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati del primo triennio di sperimentazione di “FRUCLASS”.”

“Mettere insieme i produttori e costruire la ‘filiera’ – ha aggiunto Verrascina- significa anche raggruppare significative quote di produzione, rafforzando così il peso e il potere contrattuale degli agricoltori; ma significa anche lavorare sulla programmazione dello stoccaggio, potendo così meglio intervenire sulle infrastrutture e sulla lavorazione del prodotto secondo i più moderni criteri costruttivi, in modo da garantire e mantenere l’elevata qualità del grano della Basilicata. Puntare sulla filiera significa, inoltre, intensificare i rapporti con le industrie, affinché le produzioni del territorio possano avvantaggiarsi dell’intero valore aggiunto che fa arrivare il prodotto finito sulla tavola dei consumatori”.

“Ancora una volta, è paradossale -conclude la nota del Comune di Pomarico- dover riscontrare come in un contesto di cooperazione e definizione di obiettivi per delineare qualità e prezzo di un bene primario, sia assente la Basilicata e le sue realtà produttive.

È per questo che a Pomarico, il Sindaco Francesco Mancini ed il Consigliere comunale con delega all’agricoltura Francesco Camardo, si impegnano ad iniziare nei prossimi mesi una serie di incontri tra gli esperti del settore e i produttori, affinché possano crearsi le basi per la nascita di tessuti produttivi che possano collocarsi in un contesto di cooperazione e di filiera.

Viste le positive ripercussioni a cascata per tutti gli attori della filiera e per i consumatori, Fruclass non può e non deve essere un sistema lontano dalle realtà agricole e produttive lucane.”