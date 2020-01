Leggere e riflettere sulle considerazione, amare, e sulle proposte dell’ economista lucano Leonardo Cuoco è una opportunità, per la sfilacciata e non all’altezza dei tempi e dei problemi classe politico imprenditoriale di Basilicata (tranne le dovute eccezioni) per recitare più di un ”mea culpa”,per quello che non è stato fatto per arrestare la tendenza involutiva, e per lavorare a un programma e a un modello di sviluppo che- di fatto- è tutto da costruire. E l’occasione è offerta dalla presentazione, promossa dall’Associazione Zona Franca urbana Matera, del libro ” Il declino e la speranza .La difficile transizione dalla dipendenza all’autonomia”,edizioni Ermes, in programma a Matera, sabato 25 gennaio alle 10.00 presso l’Hotel San Domenico, nel corso di un dibattito moderato dal collega Pasquale Doria e alla presenza dell’autore. Il lavoro di Leonardo Cuoco, autore nel 1990 del corposo “Rapporto sullo stato dell’economia e del territorio materano”,analizza per filo e per segno- attraverso, dati, situazioni e considerazioni- come stanno le cose e perchè si è giunti al fondo del barile. In una regione che, per qualità e competenza di una vecchia classe dirigente, aveva il primato di migliore realtà del Mezzogiorno dei fondi comunitari. Non era tutto ora quello che luccicava, ma la Basilicata uno scossone l’aveva dato sopratutto nel settore primario e sul piano delle infrastrutture, anche in relazione agli investimenti della Sata (oggi Fca) di Melfi e al Distretto (oggi ridimensionato per varie scelte e cause) del Mobile Imbottito. Poi è mancata la ‘lungimiranza’ di investire in infrastrutture, innovazione e nel fare rete con strutture di ricerca e nell’utilizzare al meglio e con azioni mirate risorse finanziarie e umane. Assistenzialismo per finalità elettorali, accentramento di poter decisionali nella logica del ” t’n(i)m mman tutt nuj” (gestiamo tutto noi perché abbiamo potere), scelte di basso profilo nella designazione di incarichi dirigenziali hanno portato all’attuale declino. E l’esperienza pure esaltante nei numeri, nell’anno di Matera capitale europea della cultura, ha confermato l’assenza di programmazione e,sopratutto di cultura di impresa, per andare oltre il respiro corto delle start up. Cuoco non ha peli sulla lingua nelle 160 pagine del lavoro, supportato nella prefazione di Giampiero Perri e nella postfazione di Paolo Albano, spesso ”cassandre” inascoltate dell’economia locale, come spesso accade a quanti mettono il dito nella piaga. E, del resto,non meravigliamoci più di tanto se siamo alle pezze con i dati su emigrazione giovanile, invecchiamento della popolazione,scadimento dei servizi sopratutto sanitari (mentre si lavora paradossalmente alla istituzione di una facoltà di medicina) degrado territoriale (dall’impatto delle estrazione petrolifere ai dissesti idrogeologici) , desertificazione dei piccoli centri e delle aree produttive, nonostante l’annata al top di Matera 2019 – colta in parte- perdita di funzioni, con inevitabili accorpamento alle regioni vicine che preludono a quello che saranno le aree metropolitane di Bari e Napoli e, inevitabilmente, alle macroregioni. E allora siamo alla terapia di Cuoco, il gioco di parole nel titolo al servizio ci sta tutto, per vedere come uscirne.

“Nelle condizioni attuali- scrive Leonardo Cuoco-nelle quali la creazione di posti di lavoro non è più solo un obiettivo di sviluppo ma una necessità, spetta ai “decisori” locali individuare la direzione cui spingere il filo delle politiche di sviluppo e richiedere che i decisori nazionali ed europei – comunque determinanti – adottino terapie appropriate rispetto a questo obiettivo. Trascurare questo obiettivo significa accettare il declino.

Riportare al primo posto questo obiettivo richiede che esso non sia declinato solo nei preamboli, ma sia “trapiantato” negli ’impianti metodologici” delle politiche di sviluppo regionale e sia trasformato in voci di spesa dei bilanci, necessari per garantire l’attuazione degli interventi generatori di nuovi posti di lavoro. La nuova stagione di programmazione europea 2021-2026 costituirà il banco di prova del cambiamento necessario”. E in proposito l’economista lucano cita le esperienze del passato per creare posti di lavoro , investendo nella espansione delle strutture produttive e la infrastrutturazione del territorio . Terapia da aggiornare, ma con una ”cornice” – quella del modello e dei programmi di sviluppo che ancora non vediamo. E poi la qualità della classe dirigente via via scomparsa , ahinoi, con la Prima Repubblica…senza ricambio generazionale. Guardatevi intorno. Da noi Darwin e le sue teorie evoluzionistiche non sono ancora passati. Servirebbe una ”peste” innovativa di memoria manzoniana. Buona lettura.

BREVE BIOGRAFIA DI LEONARDO CUOCO

Leonardo Cuoco, studioso di economia, con particolare riferimento al Mezzogiorno.incarichi: borsista OCSE presso l’EDES parigi (1962-1964); ricercatore Svimez, Roma (1964-1972);direttore IBRES (1972-1986); coordinatore scientifico dell’IBRES , Bari (1986-1996); docente presso la Facoltà di Agraria dell’Unibas (1994-1996); responsabile scientifico di “Territorio spa”, società di ricerca, progettazione e formazione, operante dal 1982 nelle regioni meridionali; Assessore alla Programmazione Economica ed Agenda Urbana, Comune di Potenza (2014-2015).

Ha elaborato e coordinato molti studi, ricerche economiche e sociali, piani di sviluppo regionali, etc. Principali pubblicazioni: Il processo di sviluppo di un’area sovrappopolata, Giuffrè ed. 1971; Rapporto sulla Politica delle Città, guida Ed. 1972; Basilicata, Monografia, in “le Regioni del Mezzogiorno” a cura di Vera CaoPinna , Ed. il Mulino 1979; Le tre Basilicata, in Nuovo Mezzogiorno” n. 11/1973;Il Mezzogiorno Interno, il Caso Basilicata, IBRES, Guida Editori 1983; Rapporto sullo Stato dell’economia e del territorio materano.Definizione degli scenari al Duemila, Matera 1990;Rapporto sull’economia e sul territorio della Puglia, IBRES, Ecumenica Editrice, Bari 1991; Ricostruzione e sviluppo nelle emergenze sismiche. Il ruolo delle Imprese edili; il caso Basilicata;Il caso Friuli Venezia Giulia, Progetto finanziato dal CNR, Potenza 1990 ”.