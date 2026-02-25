Crisi Natuzzi. M5s e Matera democratica incalzano Comune e Regione

Due stabilimenti,con funzioni diverse, a borgo La Martella e a Jesce che nel piano industriale della Natuzzi salotti sono interessati dal piano industriale di riorganizzazione dell’azienda, con contraccolpi possibile sull’occupazione. Lavoratori, famiglie in apprensione dopo la rottura delle trattive tra azienda e sindacati, presso la Confindustria di Bari https://giornalemio.it/economia/salotti-rottura-tra-sindacati-e-natuzzi-piano-inaccettabile/ . Questione che riguarda anche Matera e con M5S e Matera democratica che chiedono si pronuncino e intervengano sia il Comune di Matera che la Regione Basilicata. Il 2 marzo a Roma, presso il Ministero dell’economia e del Made in Italy un nuovo incontro tra azienda, che tiene aperta la porta del dialogo https://giornalemio.it/economia/natuzzi-rammaricato-difende-il-piano-ed-invita-i-sindacati-a-riprendere-il-dialogo/ , e sindacati. Situazione serissima dopo la decisione unilaterale del presidente degli Stati Uniti di reintrodurre i dazi, accettati supinamente da Italia e Unione europea, senza dimenticare i costi dell’energia, anche questi legati agli effetti della guerra tra Ucraina con il supporto di Nato e Unione Europea contro la Russia. Con il gasdotto, sabotato da incursori ucraini, episodio sul quale indaga la magistratura tedesca, i costi dell’energia erano contenuti. Oggi siamo costretto a importare gas dagli Stati Uniti che costano, inevitabilmente, quattro volte di più. E il made in Italy è in difficoltà. Il governo centrale, manco a dirlo, è in forte imbarazzo e tace.



Crisi Natuzzi e polo del salotto: preoccupa il silenzio di Nicoletti e Bardi

La rottura del tavolo di trattativa tra il Gruppo Natuzzi e i sindacati rappresenta l’ennesimo schiaffo a un territorio che vede sgretolarsi il proprio cuore produttivo. Non possiamo accettare passivamente un piano industriale che, invece di investire, punta solo a tagli e riduzioni, confermando la chiusura dello stabilimento Jesce 1 a Santeramo e, fatto ancora più grave per la nostra città, la cessione del polo logistico di La Martella. Questa scelta è un colpo durissimo: significa perdere il controllo diretto sul ciclo produttivo e mettere a rischio decine di posti di lavoro nella nostra comunità.



Mentre i lavoratori si preparano a un lunedì di protesta sotto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, colpisce il silenzio assordante della politica locale e regionale. Il Sindaco Nicoletti e il Presidente Bardi sembrano più interessati alle luci delle passerelle romane per Matera Capitale Mediterranea che alla difesa del lavoro dei materani. Se siete a Roma per rappresentare il territorio, abbiate la decenza di restarci fino a lunedì per sostenere le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori e dare forza e sostanza all’incontro al Mimit, portando il peso delle istituzioni al fianco dei nostri imprenditori e dei lavoratori.

È desolante notare come la Regione Puglia abbia già promosso tavoli di confronto attivi tra azienda e sindacati, mentre dalla Regione Basilicata non giunga alcun segnale concreto di interesse. A Matera la situazione è paradossale: come consiglieri di opposizione abbiamo sottoscritto la richiesta per un Consiglio Comunale aperto sulla crisi del polo del salotto, ma la richiesta è rimasta lettera morta. L’amministrazione Nicoletti è troppo impegnata evidentemente a risolvere le proprie crisi di poltrona e i malumori interni per occuparsi del pane dei cittadini, dando tristemente ragione ai sindacati che denunciano come l’instabilità politica stia pregiudicando il futuro industriale. Sindaco Nicoletti, Presidente Bardi, se ci siete battete un colpo: la città esige risposte e la convocazione immediata del Consiglio, prima che il polo del salotto diventi solo un ricordo.

Domenico Bennardi

Consigliere comunale di Matera M5S



Distretto del Mobile Imbottito e crisi politica, Matera Democratica: Matera attende risposte mentre il Consiglio comunale resta fermo

A oltre un mese dalla richiesta formale di convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario e aperto dedicato al rilancio del Distretto del Mobile Imbottito di Matera e Montescaglioso, avanzata dai consiglieri comunali di opposizione, la città attende ancora una risposta.

Una richiesta motivata dalla necessità di affrontare, in modo pubblico e trasparente, la crisi che sta investendo uno dei principali pilastri economici e occupazionali del nostro territorio, aggravata dalla scadenza degli ammortizzatori sociali e dalle crescenti difficoltà che interessano imprese e lavoratori dell’intera area murgiana.

Preoccupazioni che, nelle ultime settimane, sono state esplicitamente rappresentate anche dalle organizzazioni datoriali del settore, che hanno richiamato l’attenzione delle istituzioni sulla tenuta produttiva del comparto, sulle ricadute occupazionali e sulla necessità di attivare strumenti di accompagnamento e politiche industriali in grado di sostenere una fase di transizione particolarmente delicata.

Tale richiesta si inserisce, peraltro, in un quadro politico-amministrativo già segnato da un’ulteriore domanda di convocazione urgente del Consiglio comunale, finalizzata a discutere apertamente la crisi politica in atto e rispetto alla quale il Sindaco è chiamato a fornire chiarimenti alla città.

Ad oggi, invece, la gestione delle sedute consiliari è stata impostata esclusivamente attorno al tentativo di definire l’elezione del Presidente del Consiglio comunale, quale presunto elemento risolutivo delle difficoltà interne alla maggioranza guidata dal Sindaco Nicoletti.



Un passaggio che, nei fatti, non solo non ha determinato alcuna stabilizzazione dell’assetto politico-amministrativo, ma ha contribuito ad aggravare una crisi già evidente.

Nel frattempo, mentre in sede di Consiglio Regionale della Basilicata si è avviato un confronto sul futuro del Distretto, il Comune di Matera continua a non esercitare il proprio ruolo di indirizzo politico e di rappresentanza degli interessi della comunità locale.

Il Consiglio comunale avrebbe dovuto essere il luogo naturale di confronto tra istituzioni, imprese, organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, per costruire una posizione chiara della città in una fase tanto delicata.

E invece, a oltre trenta giorni dalla richiesta, si registra un inspiegabile inerzia, che restituisce l’immagine di una Amministrazione distante dalla realtà dei problemi produttivi e occupazionali che attraversano Matera, mentre appare quotidianamente impegnata nella ricomposizione di una pseudo-maggioranza consiliare, piuttosto che nella definizione di una strategia per il futuro economico della città.

Il rilancio del Distretto del Mobile Imbottito non è una questione settoriale, ma riguarda il modello di sviluppo di Matera e la tenuta sociale di un intero territorio.

Per questo riteniamo non più rinviabile la convocazione del Consiglio comunale straordinario richiesto, affinché la città possa discutere, in modo trasparente e responsabile, tanto della crisi politica in atto quanto delle prospettive del proprio sistema produttivo.

Matera non può permettersi che il futuro del lavoro e dell’impresa resti ostaggio delle difficoltà politiche di una maggioranza.

Matera 25 febbraio 2026

Matera Democratica