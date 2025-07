Crisi del salotto? Ma perché non organizzare una Fiera a Matera?

La proposta che scende direttamente sul piano pratico viene dall’inossidabile Antonio Serravezza, che ha il polso dello stato di crisi del settore e di quanto sta accadendo sul mercato internazionale,anche in relazione alla sciagurata mannaia dei dazi Statunitensi, attivata dal presidente Donald Trump per riequilibrare i propri conti economici ”ricattando”-è il termine giusto- altri Paesi e tra questi (Italia compresa) l’Unione europea. Serravezza chiede alla politica concretezza e di lavorare in sinergia con le aziende del settore, che vanno ascoltate sulle effettive esigenze del settore https://giornalemio.it/economia/i-dazi-di-trump-per-aziende-salotto-negli-states-ecco-le-strategie/. Quando al luogo dove organizzare la Fiera ( quante occasioni mancate…) la risposta è il concorso delle aziende e spazi inutilizzati non mancano…



LA RICHIESTA DI SERRAVEZZA

La crisi del comparto del salotto nell’ex Distretto del Salotto di Matera è un tema complesso e multifattoriale. La politica locale sembra aver tardato a comprendere la vera natura dei problemi che affliggono le aziende del settore, che hanno dovuto affrontare sfide significative come la crisi economica globale, la pandemia di Covid-19 e le tensioni internazionali.

Le aziende materane del salotto hanno dimostrato una grande resilienza e capacità di adattamento, riuscendo a esportare i loro prodotti in tutto il mondo grazie alla loro professionalità e tecnologia avanzata. Tuttavia, la mancanza di una visione condivisa e di una strategia comune ha impedito loro di raggiungere la massa critica necessaria per competere efficacemente sul mercato globale.

L’idea di organizzare una fiera del salotto a livello internazionale a Matera, come da me suggerito da anni, potrebbe essere una soluzione interessante per promuovere il settore e creare opportunità di business per le aziende locali. Milano, sede della fiera del mobile più importante del mondo, rappresentare un vantaggio significativo per le aziende materane.

Tuttavia, come evidenziato , la politica locale deve essere consapevole delle reali esigenze delle aziende e non limitarsi a proporre soluzioni generiche o superficiali. È necessario un approccio più profondo e strategico per affrontare le sfide del settore e supportare le aziende locali in modo efficace. La politica deve continuare a restarne fuori.