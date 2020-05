Mettere le mani in tasca?Continua a destare interesse e polemiche, naturalmente, la proposta provocatoria lanciata il 2 maggio scorso dal sindaco di Fara Sabina (Rieti), Davide Basilicata, di tassare pensioni e stipendi statali superiori ai 1500 euro per sostenere lavoratori in in difficoltà, come i lavoratori autonomi a reddito zero, commercianti e artigiani che dalla stretta procurata dall’epidemia da virus a corona hanno dovuto chiudere l’attività. E del resto era inevitabile quando le risorse scarseggiano, le risorse promesse annunciate dal governo tardano ad arrivare per i consueti problemi burocratici ( in Germania già arrivati da tempo i quattrini e direttamente sul conto corrente bancario) e per i consueti problemi disorganizzativi che lasciano sulla carta quello che tra un po’ potrebbe non servire più. Molti imprenditori sono alla canna del gas e già la cronaca riporta di casi di sovraindebitamento, usura e di suicidi. In tutto questo, non dimentichiamolo, c’è quella parte di prodotto interno lordo che si chiama ”nero” ed ”evasione fiscale” che continua a mancare nei momenti di bisogno o delle rare parentesi di vacche grasse. Il sindaco Basilicata (che ha il nome delle nostra regione) non molla tra pro e contro che abbiamo riassunto in due link.

Altri chiedono dove siano finiti i soldi, miliardi di euro, annunciati dall’Unione Europea dopo il pronunciamento della Corte tedesca che ha espresso perplessità sulla legittimità delle contribuzioni tedesca al Pspp, il piano di acquisti lanciato dalla Banca Centrale Europea quando era presieduta da Mario Draghi. Una stoppata a metà che non bloccherebbe i finanziamenti sulla crisi procurata dall covid 19. Un monito a frau Angela Merkel, a Christine Lagarde che presiede al Bce e a Ursula von der Leyen a non andare oltre…