Costo energia gonfiato? Bravo Cappelletti(M5s): Ministro Fratin, e allora ?

Il prezzo del gas e dell’ energia sono stabili o in calo, ma le bollette continuano ad aumentare. C’è stato un ‘’cartello’’ da parte dei gestori? La denuncia dell’Antitrust, che ha sollevato la questione, non poteva passare inosservata ed è al centro di una presa di posizione del parlamentare pentastellato Enrico Cappelletti, che ha rivolto una interrogazione al ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin per capire come il Governo ‘’intende attivarsi per garantire che i consumatori che hanno effettuato i pagamenti sulla base delle tariffe ritenute illegittime vengano indennizzati automaticamente’’. A pagare sono i consumatori, mentre il costo della vita- anche per quella delle imprese- è aumentato in maniera spropositata. Un maggior gettito nelle casse dei gestori. E’ giusto che si faccia luce. Vecchia storia. Meccanismi di ritocco delle tariffe (caricate da imposte)da rivedere rapidissimo negli aumenti, ma lentissimi nel calare. Evidentemente conviene a tanti. Anche alle casse dello Stato…



ANTITRUST, CAPPELLETTI (M5S): SU AUMENTI ILLEGITTIMI BOLLETTE GOVERNO BATTA UN COLPO

Roma, 14 dicembre 2022 – “Il Governo intervenga con urgenza per difendere e tutelare i milioni di utenti danneggiati dalle società del settore energetico con un esorbitante aumento tariffario delle bollette e un immediato e notevole danno economico per i consumatori”. A chiederlo è l’on. Enrico Cappelletti, componente della comm. Attività Produttive della Camera, che ha presentato un’interrogazione urgente al Ministro dell’Ambiente Pichetto. “Vogliamo capire come intende attivarsi per garantire che i consumatori che hanno effettuato i pagamenti sulla base delle tariffe ritenute illegittime vengano indennizzati automaticamente. L’iniziativa prende spunto dell’Antitrust che in questi giorni ha contestato a sette società del settore energetico degli aumenti spropositati e ingiustificati dei loro tariffari, che stanno generando non pochi problemi a milioni di utenti, visto che queste “sette sorelle” coprono quasi l’80% del mercato. Se da un lato va rimarcato che ci sono società che si sono correttamente attenute alle normative vigenti, dall’altro il Garante ha fatto presente che queste sette big delle forniture energetiche avrebbero violato la norma che prevede la sospensione, dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023, di quelle clausole contrattuali che permettono alle società di vendita di cambiare il prezzo di fornitura e di comunicare con preavviso tali modifiche. Sulla vicenda per ora il governo ha scelto una strategia attendista, ma come Movimento 5 Stelle riteniamo che un Ministero appena rinominato “della sicurezza energetica” debba mettersi subito in moto. Pichetto Fratin dovrebbe battere un colpo e spiegarci in tempi rapidi quali iniziative intende intraprendere in merito, visto che ci sono famiglie e imprese che stanno pagando importi che con ogni probabilità sono illegittimi. Per tale motivo, abbiamo depositato immediatamente un’interrogazione al ministro, per capire se siano in fieri azioni specifiche di monitoraggio e se siano in cantiere nuovi interventi legislativi che consentano di sanare le attuali storture di trasparenza che contraddistinguono la concorrenza tra gli operatori”. Così in una nota l’on. Enrico Cappelletti, componente della comm. Attività Produttive della Camera.

