Coordinamento Cobas-Lp/Natuzzi: i problemi di Natuzzi derivano dal dilettantismo dei vertici aziendali

“Si è da poco concluso l’incontro tra sindacati e azienda, ma le parti si sono confermate ancora distinti e distanti in merito alle politiche industriali da intraprendere alla Natuzzi spa.” Lo si legge in una nota diffusa nel tardo pomeriggio di ieri dal Coordinamento Cobas-Lp/Natuzzi spa in cui si sostiene che “L’azienda santermana continua ad associare le sue difficoltà ad una congiuntura negativa che coinvolge l’intera economia globale, mentre Cobas-Lp ha ricordato alla controparte che l’Italia si è da poco attestata come il quarto paese esportatore al mondo, superando il Giappone.

Pertanto, Cobas-Lp ritiene che i problemi di Natuzzi derivino sia da un certo dilettantismo dimostrato dai vertici aziendali che dalla sua assuefazione verso finanziamenti pubblici e ammortizzatori sociali, non da una generale crisi macroeconomia.

Quindi, il Coordinamento Cobas-Lp/Natuzzi spa nei prossimi giorni convocherà assemblee sindacali nei vari siti produttivi per decidere insieme ai lavoratori le lotte da adottare contro questo scellerato Piano industriale.”

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