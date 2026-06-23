Coop Alleanza 3.0 in festa a Modena per il decennale. Basilicata con 1422 soci

L’evento sabato 20 giugno a Modena, al Forum Monzani, con i soci di Coop Alleanza 3.0v della zona Brindisi e Lecce, in occasione dell’assemblea generale per l’approvazione del bilancio 2025. E non si è parlato sono di cifre, indicazioni, prospettive, impegni per il futuro, ma anche di quanto fa parte a pieno titolo di quel rapporto con il sociale che è tanta parte della storia della Cooperazione e della Coop. Tra questi vanno registrato l’intervento del dottor Roberto Scaini che ha operato a Gaza per la benemerita associazione Medici senza frontiere, di Nicoletta Bencinvenni direttrice generale delle Librerie Coop per i 20 anni di attività e di Debbie White, presidente della realtà cooperativa londinese Co-Op.



L’altra storia quella della fusione, nata nel 2016, per tre realtà cooperative comprensoriali l’ha raccontata il presidente Domenico Livio Trombone, ringraziando quanti, dai presidenti ai soci consiglieri, ai dipendenti, che si sono susseguiti alla guida della Coop Alleanza 3.0, lungo la filiera delle tre ”S”: speranze, sacrifici, successi. Auguri e applausi, condivisi dai delegati per la Basilicata Lilly Cassano, Giovanni Schiuma e Pietro Cifarelli della Croce Rossa, che hanno portato in assemblea 1422 voti quelli dei soci, che hanno contribuito all’approvazione del bilancio. Un bel risultato per i 10 anni di Coop Alleanza 3.0, nata dalla fusione di Coop Estense, coop Adriatica e Coop Nord Est, che ne fanno la cooperativa più grande d’Europa con un utile di 50 milioni di euro. Buon compleanno per altri successi negli anni a seguire.

