“Con il decreto appena approvato stanziamo 400 miliardi per le nostre imprese: 200 miliardi per il mercato interno e 200 per potenziare l’export, attraverso prestiti erogati con i normali canali finanziari, con la differenza che lo Stato offrirà una garanzia affinché tutto avvenga in modo celere, veloce e sicuro”, ha spiegato il Presidente del Consiglio Giuseppen Conte durante la conferenza stampa che si è conclusa poco fa e durante la quale è stato accompagnato anche dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Conte ha aggiunto: “È una potenza di fuoco, non ricordo un intervento del genere nella storia della Repubblica. Le garanzie saranno fornite attraverso Sace, che resta nel perimetro di Cdp. Saranno sospese le tasse per i mesi di aprile e maggio. Abbiamo potenziato il Golden Power per più settori”.

Il Presidente del Consiglio ha poi detto che: “In questi giorni mi sono confrontato con tanti leader europei, tutti esprimono solidarietà e ammirazione verso il “modello Italia” e apprezzamento per il nostro operato. Agli italiani tutti che ci ascoltano voglio dire: presto raccoglieremo i frutti di questi nostri sacrifici, presto ci sarà una nuova primavera per l’Italia. Essere italiani significa essere determinati e coesi, servire il paese con dedizione e sacrificio. Il pensiero va a operatori sanitari, forze armate e tantissime altre persone”.

Ha concluso (prima di passare la parola agli altri ministri) con un “Ci avviciniamo a giorni particolari, quelli della Pasqua”, ha concluso Conte. “Li vivremo a casa. Sarebbe irresponsabile allentare adesso. Pasqua significa “passaggio”, spero che per noi sia il passaggio verso una situazione migliore”.

Per quanto riguarda la “Fase2” Conte, rispondendo ad una domanda di un giornalista, ha detto che non c’è al momento una data, dovremo fare sacrifici ancora per un pò prima di allentare le misure di contenimento attuali.

Sempre rispondendo ad una domanda, per quanto riguarda il MES Conte ha ribadito che trattasi di uno strumento inadeguato e che è preferibile la emissione degli Eurobond.

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, con riferimento al decreto sulla scuola approvato nel Consiglio dei Ministri, ha detto che esso “consentirà di traghettarci verso il prossimo anno scolastico”…..e che lo stesso “ha trasformato gli esami di stato e quelli della scuola secondaria di primo grado, facendo in modo che nessuno sia lasciato indietro.”

“Abbiamo individuato due scenari che ci hanno permesso di salvare l’anno scolastico. Ci tengo a precisare che non si potrà parlare di 6 politico, se ci saranno dei debiti da recuperare gli studenti li recupereranno a settembre”.

La ministra ha infine chiesto scusa ai precari perché si non riuscirà ad aggiornare le relative graduatorie: “Lo faremo l’anno prossimo quando le procedure saranno digitalizzate”. Ed inoltre ci sarà la copertura per i vuoti creati dai pensionamenti per quota 100.