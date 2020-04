Nella conferenza stampa del primo ministro Conte, conclusasi poco fa, ha delineato il profilo di una fuoriuscita cauta e a tappe dal lookdow con l’apertura della attesa Fase 2 a partire dal 4 maggio.

Il mantenimento delle distanze e l’utilizzo delle mascherine rimarranno un caposaldo a cui bisognerà attenersi anche in questa fase di allentamento delle restrizioni, per evitare una temuta ripresa della curva dei contagi. Nessun riferimento alla App Immuni.

Il governo si è mosso tenendo d’occhio la curva epidemiologica che rimarrà sempre sotto stretta osservazione e che impedisce, come tanti vorrebbero, un definitivo allentamento delle restrizioni.

Dal 4 maggio al 18 maggio:

-confermate le motivazioni attuali per gli spostamenti all’interno della stessa Regione, con l’aggiunta della possibilità di spostamenti mirati a far visita a congiunti, con mascherine e distanze di sicurezza;

-non è possibile spostarsi in una Regione diversa se non per lavoro o assoluta urgenza per motivi di salute;

-è consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza;

-chi ha febbre oltre 37,5 e sintomi respiratori ha l’obbligo di rimanere presso il proprio domicilio ed avvisare il proprio medico;

-confermato divieto di assembramento;

-sì all’accesso parchi e giardini pubblici con contingentamento ingressi;

-per attività sportiva, rispettando una distanza di 2 metri, 1 metro per l’attività motoria, anche oltre i 200 metri dalla propria abitazione;

-consentiti allenamento atleti professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale;

-apertura per i funerali con esclusiva partecipazione fino a un massimo di 15 persone, possibilmente all’aperto;

-attività di ristorazione con asporto per bar e ristoranti senza assembramenti;

-riapre settore manifatturiero, edile e attività all’ingrosso ad essi correlati sul presupposto che le aziende interessate rispetteranno le disposizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.

Le Regioni dovranno informare ogni giorno il Governo sulla situazione del sistema sanitario e della curva dell’epidemia;

a tre giorni dall’attivazione di questo decreto il Ministero della Salute valuterà se intervenire e chiudere il rubinetto. «Ci assumiamo il rischio della riapertura, ma con tutte le precauzioni del caso», ha specificato Conte.

Il Presidente Conte ha anche anticipato alcuni dettagli del futuro piano, ancora in fase di approdondimento:

-il 18 maggio potrebbero aprire il dettaglio correlato alle attività industriali già aperte; nonchè

musei, mostre, biblioteche;

-il 1° giugno è la data in cui si vorrebbe riaprire bar e ristoranti (ma solo con asporto e senza ssembramenti), oltre a estetisti, parrucchieri, barbieri.

Conte ha anche annunciato di voler adottare misure per contenimento prezzi di mercato delle mascherine (si va verso l’annullamento dell’IVA,il costo è di 0,50 per mascherine chirurgiche);

si studia la possibilità di rinnovare il bonus 600 euro per i liberi professionisti in automatico con un clik riferito alla precedente richiesta; si sta lavorando ad un decreto sblocca Paese.