Confronto sulla Zes Unica alla Sparkme Space Academy

Chissà che un approfondimento, con l’apporto delle competenze giuste, non aiuti a collocare sulla rampa di lancio- quella di Sparkme Space Academy, messa a disposizione nel Paip 2 di Matera da Openet Technologies- il progetto di Zona economica speciale Unica, anche per una Basilicata che finora ha concluso poco…per tutta una serie di motivi. Sulla carta e nelle prospettive sono cambiate tante cose, ma nei fatti, sul piano operativo servono operatività, chiarezza e concretezza visto che -oltre alla defiscalizzazione per le imprese- si potrà accedere ai fondi di coesione. Ma occorre essere determinati e avere progetti concreti e credibili per investire. Aiuteranno a saperne di più il professor Antonio Felice Uricchio, ,presidente dell’Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca(Anvur), che dialogherà con i presidenti delle Autorità portuali di Bari “Adriatica Meridionale” Ugo Patroni Griffi e di Taranto “Ionio” Sergio Prete.



COMUNICATO STAMPA

Decreto Mezzogiorno – Zes Unica e Fondi per la Coesione

Sabato 14 ottobre 2023 alle ore 9:30 presso la sala convegni della SPARKme Space Academy in via dell’Industria – Zona PAip2, Matera, l’associazione Zona Franca Matera in collaborazione con la SPARKme Space Academy, organizza il primo seminario tecnico di approfondimento sul decreto Mezzogiorno, dal titolo “Decreto Mezzogiorno Zes Unica e Fondi per la Coesione”, nella prospettiva di prossimi obiettivi sfide e traguardi da raggiungere sia per la centrale e baricentrica Regione Basilicata, che per l’intero Mezzogiorno.

Relatore del seminario il Prof Antonio Felice Uricchio, Presidente Anvur l’Agenzia per la valutazione del sistema Universitario e della ricerca, che dialogherà con i presidenti delle due Autorità portuali Adriatica Meridionale Ugo Patroni Griffi e della Ionio Sergio Prete, realtà centrali nella governance territoriale della Zes Unica e dello sviluppo produttivo.

Tra i motivi del seminario quello di verificare la volontà politica di individuare una cabina di regia in grado di realizzare una programmazione strategica interregionale del territorio da candidare a sede di nuovi investimenti produttivi nella Zes unica Sud.

Il seminario intende illustrare le direttrici della nuova Zes Unica che si propone una più efficace e razionale impiego delle risorse in favore di tutti i territori del Mezzogiorno. La chiave di volta dovrà essere la specializzazione produttiva per filiere dove le pmi si inseriscono nei grossi investimenti previsti sia esteri che in fase di reshoring.