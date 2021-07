“Conflavoro PMI Matera si propone di sviluppare un nuovo modello paradigmatico di sviluppo delle piccole e medie imprese per cogliere tutte le opportunità della nuova fase economica favorevole per il nostro Paese.”

E’ quanto si legge in un comunicato a firma Avv. Marilù Fiore Presidente del nuovo sodalizio imprenditoriale che così prosegue:

“Ci vuole coraggio per fare impresa e anche impegno, valori che non mancano ai nostri imprenditori che in questa pandemia hanno dimostrato resilienza e capacità di fronteggiare la crisi. La pandemia ha comunque avuto effetti di cambiamento e trasformazione del mercato globale e per questo occorre coesione, la capacità di essere uniti e condividere valori e obiettivi per la ripresa e la crescita delle piccole e medie imprese che sono la vera linfa del nostro tessuto economico”, esordisce così Marilù Fiore, Presidente della sede territoriale di Conflavoro PMI.

Questo il tema trattato nell’XI Assemblea Nazionale di Conflavoro PMI del 9 luglio scorso che ha visto la partecipazione di tutti i oltre 100 presidenti e dirigenti territoriali.

“L’impresa che faremo, l’Italia che saremo”, questo il motto lanciato dal Presidente Roberto Capobianco, motto che rappresenta la voglia di ripartire e di tornare a progettare con coraggio nuovi obiettivi d’impresa. I temi centrali dell’Assemblea sono stati quelli strategici per il mondo delle imprese: Riprogrammazione del futuro al fianco delle imprese e loro sostegno; Accesso al credito, con presentazione di una piattaforma a burocrazia zero con cui sosteniamo le primarie esigenze dell’impresa come l’accesso al credito, leasing, mutui, finanza agevolata e molto altro; Internazionalizzazione, nostro grande impegno per l’esportazione del Made in Italy e rinnovato con una nostra partnership esclusiva con le istituzioni dell’Egitto rappresentate in Assemblea dall’ambasciatore Hisham Badr.

L’ambasciatore ha auspicato un rafforzamento del progetto di internazionalizzazione che già vede in Egitto investimenti da parte di più di 1800 aziende italiane con oltre 23 miliardi di euro. Già negli ultimi mesi Conflavoro PMI è stata presente sui tavoli istituzionali e nelle diverse audizioni in Parlamento per rappresentare le imprese su temi a loro cari come il rilancio del comparto del turismo, lo sviluppo del credito d’imposta, la riforma degli ammortizzatori sociali, la necessità di lavorare in sinergia per imprese, istituzioni e istituti bancari. L’impegno dell’associazione è verso la ricerca di soluzioni utili alla ripartenza, di progetti che consentano di guardare al futuro con rinnovato ottimismo e la congiuntura attuale lo consente.

L’Italia è in un momento congiunturale straordinario determinato da tre fattori favorevoli : 1. I fondi disponibili con il programma Next Generation EU di oltre 200 miliardi di euro, allocati al Piano di Ripresa e Resilienza che si sviluppa intorno agli assi strategici della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale; 2. La credibilità e reputazione dell’Italia con il Presidente del Consiglio Draghi, che favoriscono l’attrattività di capitali interni ed esteri; 3. La crescita del Pil nel 2021 pari al + 5% e che si prevede confermato nel 2022, facendo recuperare nel giro di 2 anni la perdita dovuta alla crisi pandemica.

Il Pnrr destina circa 80 miliardi di euro al Mezzogiorno, con azioni specifiche su obiettivi strategici per la nostra regione quali la digitalizzazione e l’innovazione del sistema produttivo, il rilancio del turismo e del settore culturale, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture, l’istruzione e l’inclusione sociale attraverso la formazione e il rafforzamento delle politiche attive del lavoro. Per la nostra regione si prospetta uno scenario favorevole per le risorse che saranno assegnate con il Pnrr, anche se al momento non sembra siano state fissate delle priorità e soprattutto gli ambiti da privilegiare.

Conflavoro PMI Matera si impegna attraverso la propria attività sindacale ad essere punto di riferimento per tutte le imprese Materane, in sinergia con le Istituzioni del territorio, volendo raggiungere tale scopo attraverso incontri e partecipazione ai tavoli al fine di rappresentare le istanze delle piccole e medie imprese dei settori a vocazione territoriale come la filiera turistico-culturale, il mobile imbottito, il metalmeccanico e il crescente comparto digitale.

E’ ora di voltare pagina e che le nostre imprese diventino protagoniste dello sviluppo con un nuovo approccio basato sull’etica, sulla sostenibilità e sulla collaborazione sinergica con tutti gli attori del sistema. Conflavoro PMI Matera ha lo scopo di tutelare, rappresentare e promuovere le imprese del territorio facendosi portatrice delle loro istanze e promuovendo progetti di crescita imprenditoriale. Con la presenza di risorse e professionisti specializzati, in totale collaborazione e supporto ad ogni Ordine del Territorio, Conflavoro PMI Matera è pronta per affrontare il futuro delle nostre imprese sempre al loro fianco e sostegno, supportando i professionisti nel loro operare e non ponendosi in concorrenza con gli stessi.

Conflavoro PMI Matera vuole essere punto importante della crescita del territorio, sicuri di poter fare un’impresa migliore in una Matera migliore”.