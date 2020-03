“Le dichiarazioni del presidente dell’inps, Pasquale Tridico, sull’insufficienza delle somme stanziate dal Governo per far fronte alla crisi generata dall’emergenza coronavirus, ci preoccupano e non poco.”

E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma del presidente Conf.iva (Confederazione a tutela delle partite iva) Giuseppe Digilio che così prosegue:

“In una nota riportata dalla stampa, infatti, il presidente Tridico ipotizza la possibilità che le somme destinate ai possessori di partite iva iscritti alla gestione separata e all’AGO, circa 600€ per tutti coloro che rispecchiano i requisiti dell’art. 27 del Decreto Marzo 2020, non siano sufficienti a soddisfare una platea di quasi 5,7 milioni di possessori di partita iva.

Una somma che giudichiamo insufficiente e lesiva della dignità dei lavoratore autonomi, che mediamente si spendono nella sola prima quindicina del mese per sostenere i costi di gestione delle attività, adempimenti, quote fisse da pagare e versamenti obbligatori.

La soluzione “a rubinetto” che lo stesso presidente dell’INPS propone per far fronte alle numerose richieste attese, è ancor più preoccupante del dato sulla consistenza del pacchetto di aiuti.

Auspichiamo quindi che l’ipotesi di generare un Click Day dal portale dell’INPS sia solo una provocazione per spingere il Governo a perseguire soluzioni di sostegno non discriminatorie e che in un paese normale non dovrebbero neanche essere prese lontanamente in considerazione.

In special modo se si considera che l’accesso ai servizi di rete, in molte zone dell’entroterra Lucano e non solo, è ridotto al minimo per mancanza d’infrastrutture primarie adeguate. Una condizione strutturale che non garantirebbe collegamenti dati veloci da supportare una tale evenienza.

Inoltre chiediamo maggior chiarezza su chi potrà usufruire delle 600€ giacché, a tre giorni di distanza dalla firma del Decreto, non si conoscono ancora tempistiche e modalità, ne se l’assegno sarà elargito per tetto di reddito e se ne avranno diritto anche coloro i quali continuano a tenere aperte le proprie attività.

Il Ministro ha rassicurato che non si tratta di misure “una tantum” ma che il Governo sta già pensando di adottare in un successivo decreto previsto per aprile.

Chiediamo per tanto al ministro Gualtieri di individuare, insieme ai tecnici del ministero, procedure semplificate per l’elargizione del contributo senza che la misura a sostegno del mancato reddito generi disuguaglianze tra lavoratori autonomi.

Escludiamo fin da subito che il click day possa essere considerato un’ipotesi perseguibile.

La Confederazione Nazionale a Tutela delle Partite Iva auspica, quindi, che la somma stanziata di 2,16 miliardi di euro, se insufficiente, sia immediatamente rimpinguata al fine di garantire a tutti i possessori di partite iva, professionisti e autonomi, di beneficiare di una sia pur minima forma di aiuto.

Chiediamo altresì una moratoria per i versamenti obbligatori e gli acconti previsti nei mesi in corso giacché, anche per i mesi futuri, non si possibili aumenti di fatturato tale per cui poter eventualmente pagare i tributi dovuti.

Allo stesso tempo, per incoraggiare quanti potranno pagare le dovute spettanze, consigliamo la riconversione della “menzione” prevista dall’articolo 71 “per rinuncia alla sospensione”, da trasformare in un sostanziale abbattimento delle somme da pagare.”

Ma cos’è la Conf.Iva?

(testo tratto da un articolo dello stesso Digilio su Talenti lucani)

“I possessori di partita IVA sono esausti e non possono più permettersi di fare da bancomat per il governo”. E’ stato questo l’incipit da cui è partita – prima sul web e poi nella realtà – l’idea di costituirsi in Associazione Datoriale Mista.

Una Confederazione tra i possessori di partita iva, attivi in diversi settori. Un organismo partecipativo nato dal basso in grado di stimolare il confronto tra tutte le parti interessate affinché si realizzi un nuovo indispensabile piano di rilancio dell’economia del paese. Un piano di crescita che mette l’Uomo al centro del sistema economico e che riconosca i diritti universali e la tutela di tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro natura, autonomi o dipendenti che siano. Conf.Iva, “Confederazione a Tutela delle Partite Iva”, nasce dal basso e può contare sulla determinazione di un primo nutrito gruppo di sostenitori, circa 1800 partite iva, distribuite su tutto il territorio regionale. Donne e uomini che in maniera del tutto volontaria e libera hanno deciso di impegnarsi direttamente a sostegno delle proprie ragioni.

Nei prossimi giorni partirà la campagna per le adesioni che completeranno l’iter burocratico in vista del riconoscimento di personalità giuridica da parte dello Stato, potendo contare su un’autonomia patrimoniale perfetta, come prevede la legge. Per ogni macro settore sarà nominato un organismo direttivo che, in collaborazione con gli organismi statutari nazionali, dovrà redigere dettagliatamente programmi ed eventuali proposte di legge a tutela degli interessati a beneficio dei decisori politici che, su questo piano, saranno chiamati a rispondere pubblicamente. Gli stati generali convocati per il 15 marzo, sono stati rinviati a data da destinarsi. Nel frattempo, in ogni regione, si sta lavorando alla costituzione delle Associazioni territoriali.

Associazioni autonome che si federeranno nell’organismo nazionale costituitosi il 23 febbraio 2020. In quell’occasione sono stati indicati: Giuseppe Digilio, presidente della Confederazione, affiancato da due vice presidenti, Eulalia Priore e Francesco Maggio; un tesoriere, Giorgio Romaniello e Silvana Rienzi, segretaria. Altri 10 nominativi completano il Comitato Direttivo che avrà il compito di elaborare un piano dettagliato di appuntamenti da tenersi su tutto il territorio al fine di completare la fase di adesione a Conf.Iva e organizzare il primo congresso regionale che nominerà i responsabili per ogni settore produttivo, nonché i delegati dell’assemblea nazionale degli Stati Generali dei Rappresentanti delle Associazioni Partite Iva.”

