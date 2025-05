Confapi Matera: dal governo tagli del 70% al Piano di manutenzione stradale

Il Presidente della Sezione Edili di Confapi Matera, Mario Bitonto, con una nota “esprime grande preoccupazione per la decisione del Governo nazionale di tagliare drasticamente i fondi del Piano per la manutenzione stradale, pare per destinarli al Ponte sullo Stretto. Questa sciagurata decisione, che priva la Provincia di Matera del 70% delle risorse per gli anni 2025 e 2026 e di ulteriori fondi per gli anni successivi, come denunciato dal Presidente della Provincia Francesco Mancini, creerà un danno enorme al nostro territorio, da diversi punti di vista. Innanzitutto, sottrarrà notevoli opportunità di lavoro alle imprese del settore e al vasto indotto che ne deriva. Inoltre, impoverirà il già compromesso assetto infrastrutturale di tutta la Basilicata, visti i cospicui tagli anche per la Provincia di Potenza. Infine, la ridotta manutenzione delle strade metterà a rischio la sicurezza dei cittadini utenti. Una provincia vocata al turismo come la nostra, già nota per i suoi scarsi collegamenti viari, ne risentirà pesantemente. Per non parlare del dissesto del territorio, con strade e ponti che necessitano di cura e manutenzione costante. Senza la manutenzione delle strade provinciali – conclude il Presidente Bitonto – il nostro isolamento si aggraverà e l’intera economia subirà un grave danno, in tutti i settori, non solo quelli edile stradale, turistico e dei trasporti.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.