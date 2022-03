“Non solo gli utenti, ma anche gli operatori del CUP e la stessa Azienda che gestisce il servizio per conto dell’ASM, stanno subendo i gravi disservizi causati dal nuovo sistema informatico.”

E’ quanto scrive, con riferimento alle notizie di stampa di questi giorni e stigmatizzate dalle lunghe code cui sono costretti gli utenti del CUP dell’ASM, il Direttore di Confapi Matera, Vito Gaudiano il quale precisa che “i disservizi non dipendono dall’Azienda che gestisce il servizio – La Traccia, aderente a Confapi – né tantomeno dagli operatori del Centro Unico di Prenotazione, i quali anzi soffrono la lentezza e la farraginosità del funzionamento del nuovo software in uso, realizzato da un’altra impresa, aggiudicataria di un apposito appalto della Regione Basilicata, che prevede l’implementazione di un nuovo sistema informatico per i CUP di tutta la Regione.”

“Questo – dice il Direttore Gaudiano –non rientra nell’appalto di gestione del Centro Unico di Prenotazione, per cui la Traccia e i suoi operatori stanno subendo le conseguenze del nuovo software al pari degli utenti, con danno d’immagine per l’azienda materana.”