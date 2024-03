Conese (Filcams): sospeso lo sciopero dei dipendenti della HOGG ROBINSON di Matera

“In data odierna, su richiesta della FILCAMS di Matera, si è tenuto incontro con l’Assessore al lavoro della Regione Basilicata, in conseguenza della annunciata chiusura da parte della società HOGG ROBINSON della sede di Matera ed il conseguente trasferimento, a partire dal prossimo 1 aprile, dei 20 dipendenti presso la sede centrale di Cormano (MI). Nei giorni scorsi, la scrivente aveva richiesto alla società di spostare di almeno 1 mese la data (https://giornalemio.it/economia/ancora-nessuna-risposta-per-futuro-dipendenti-della-hogg-robinson-italia-di-matera/) di trasferimento per i dipendenti per provare a ricercare soluzioni alternative, ma la HRG aveva comunque ribadito “che non è in discussione la decisione della chiusura degli uffici di Matera. Oggi, anche grazie all’intervento dell’assessorato al lavoro della regione Basilicata, l’Azienda ha formalizzato la disponibilità a spostare di 1 mese la data di chiusura della sede materana, dando ai lavoratori ed alle lavoratrici alcune settimane di tempo in più, per trovare soluzioni alternative o per meglio valutare la possibilità di un trasferimento a Milano. Per il momento, restano sospese le azioni di sciopero.” E’ quanto reso noto da Marcella Conese della FILCAMS CGIL MATERA in un comunicato stampa.

